Bonomi sobre cifras de delitos: "El gobierno no quiere tener en cuenta la pandemia, y yo creo que el principal factor de baja es la pandemia"

“El ministro Larrañaga decía ‘los delincuentes no hacen cuarentena’, y es cierto, pero los que sí hacían cuarentena eran los clientes de los delincuentes, entonces ese es el principal factor de baja”, dijo.

El senador y exministro del Interior, Eduardo Bonomi, afirmó que el “accionar policial no cambió por la LUC”, y cuestionó que los delitos hayan bajado por la gestión del actual gobierno. Señaló que, en cambio, la pandemia es “el principal factor” que explica la baja.

“El gobierno no quiere tener en cuenta la pandemia, y yo creo que el principal factor de baja es la pandemia”, dijo el exsecretario de Estado en rueda de prensa en la noche del viernes.

El exministro consideró que la gran mayoría de los delitos se cometen en la calle; mencionó los hurtos, las rapiñas y los homicidios.

Bonomi señaló que en el mundo, según especialistas internacionales, los delitos contra la propiedad cayeron entre 30% y 40% como consecuencia de la pandemia; agregó que en el último trimestre, según un monitoreo de medios, los homicidios subieron 10% en agosto, 20% en septiembre, y en octubre hay “un homicidio por día”.

“Eso no es una baja; entonces, primero cuestiono el concepto de baja debido a gestión; no digo que no haya cambiado, puede haber cambiado, pero para medir la baja o la suba hay que hacerla en condiciones normales, y no comparar condiciones anormales con condiciones normales anteriores”, mencionó.

El exministro agregó que “el accionar policial no cambió por la LUC”.

“La LUC no tiene un artículo, uno solo, que hable del despliegue policial, de la estrategia policial, de armas para la policía, vehículos para la policía”, dijo.

Señaló que sí tiene aumento de penas, pero negó que hayan sido promovidas recién en este gobierno.

“No es cierto; el que llevó adelante el aumento de penas en tráfico de pasta base fue Mujica, en el gobierno de Mujica”, afirmó.