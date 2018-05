Bonomi valoró la presencia de Vázquez en asuntos de seguridad

El ministro del Interior dijo no sentirse desplazado por el protagonismo que ha tomado el presidente en materia de seguridad. “En realidad la conducción de las política corresponde al presidente, el presidente lo hace a través de los ministros pero la responsabilidad última es de él”, dijo Bonomi.

Eduardo Bonomi dijo incluso que Tabaré Vázquez le consultó sobre su concurrencia a una reunión de vecinos en San Luis. “Me dijo: ‘si a vos te parece que tenés que ir, vamos los dos. Pero a mí me parece que yo voy como vecino y no quiero que se piense que saco ventaja de un lugar a donde voy'”.

Para el ministro la presencia del presidente y la creación de un organismo dentro de Presidencia para darle un nuevo impulso al combate a la delincuencia fortalece las políticas de seguridad.

Sostuvo que coincide con el director nacional de Policía en que la seguridad necesita de políticas sociales pero no está de acuerdo con Mario Layera en otros aspectos. “Dijo que era inevitable que los excluidos se transformen en mayoría, eso es un error. Si los excluidos son mayoría dejan de ser excluidos, serán el resto los excluidos”, sentenció. “Lo que sí está pasando es que hay una subcultura que existe, que tiene peso pero no es mayoría”, agregó. “Lo otro que no me parece es que estemos en camino a ser El Salvador o Guatemala”, reflexionó.

En cuanto a la falta de coordinación entre organismos del Estado dijo que hay que fortalecer la relación pero que no se pueden pedir políticas de seguridad a organismos sociales.