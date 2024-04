Bordaberry: “Peña fue un muchacho de pueblo que trabajando llegó a senador y ministro, eso tiene que ser el Uruguay, ¡Por muchos Adrián Peña!”

El exsenador colorado la consideró como un ejemplo del Uruguay que no quiere que "cambie nunca".

El exsenador colorado Pedro Bordaberry asistió este viernes al velorio de Adrián Peña y en diálogo con la prensa lo recordó como un "gran trabajador y dirigente".

"Un gran transador, acordaba con todos, un hombre de pueblo, al club del pueblo (San Bautista), Vida Nueva, me trajo doscientas veces, una vez me hizo jugar a fútbol. Hace la fiesta del Pollo para juntar plata para el club. Te hacía jugar a las bochas, al truco...", dijo Bordaberry.

A continuación, la consideró como un ejemplo del Uruguay que quiere que "nunca cambie".

"Era de pueblo, se dedicó a la venta de pollo, trabajó y un día terminó de diputado, de senador, de ministro. Si eso no es el Uruguay... que no me lo cambien nunca. ¡Por muchos Adrián Peña! Que puedan hacer eso, llegar a eso, ojalá pase mucho. La vida de Adrián Peña es la que uno quiere para todos los uruguayos, la de la posibilidad. Hecho desde abajo en este pueblito vendiendo pollos termina de ministro en Escocia hablando al mundo de ambiente. ¡Viva la patria!", cerró.