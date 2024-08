Bordaberry se reunió con Delgado; coincidieron en impulsar un proyecto de ley para crear el delito de enriquecimiento ilícito

También acordaron promover la reforma constitucional que habilite los allanamientos nocturnos.

El candidato a senador colorado Pedro Bordaberry y el candidato nacionalista a la Presidencia, Álvaro Delgado, se reunieron este lunes y coincidieron en impulsar un proyecto de ley para crear el delito de enriquecimiento ilícito, y para promover la reforma constitucional que habilite los allanamientos nocturnos.

El exlegislador y el candidato del Partido Nacional estuvieron reunidos durante aproximadamente una hora este lunes.

Bordaberry salió de la reunión con el visto bueno del candidato blanco para aprobar un proyecto de ley que cree el delito de enriquecimiento ilícito y para conformar una comisión pro plebiscito sobre allanamientos nocturnos. “Y de eso sí acabamos de hablar mucho, de reforzar los presupuestos para los organismos de contralor, porque eso ayuda mucho a combatir la corrupción, y obviamente también el lavado de activos”, dijo Bordaberry a la salida de la reunión.

El exsenador había adelantado en conferencia de prensa que su interés está en trabajar contra el delito y contra la corrupción. Bordaberry dijo este lunes que para el combate a la delincuencia no alcanza solamente con los allanamientos nocturnos, pero que es “importante”.

“Quizás la preocupación es lo que escuchamos desde el Frente Amplio, que me parece de repente no se entendió bien lo que dijeron. Ellos dijeron que no lo quieren votar, pese a estar de acuerdo, porque no quieren mandar a los policías de noche al lugar donde se están cometiendo delitos como la venta de drogas. Y eso es una barbaridad; es una claudicación como pocas veces he visto en mi vida. Es un poco volver a la época de José Díaz, a la época de Bonomi”, apuntó.

Cuando anunció su regreso a la actividad política, Bordaberry dijo que quería trabajar “en los puntos en común” que tienen los partidos políticos. “Quiero trabajar sobre los puntos en común, porque los acuerdos no salen solos”, dijo.