Bordaberry sobre el fin de su vida política: “Me cansé de ser un parásito negativo”

El senador colorado Pedro Bordaberry se refirió a su renuncia a la política luego de que termine esta legislatura en 2020: dijo que se cerró una etapa y que no quiere seguir fomentando el parasitismo negativo.

En el programa Desayunos Informales, Bordaberry afirmó:

“Creo que se cierra una etapa. Van a ser 20 años en la política. Fui ministro de Turismo, de Industria, diez años en el Senado. Es una etapa que se cierra. La opción era seguir cinco años más en el Senado, pero no quiero seguir ahí.

Cuando termine la legislatura voy a buscar trabajo. No sé si vuelvo a la abogacía, todavía estoy viendo. Todavía estoy en el Senado y trabajando ahí, que me pagan para eso.

Si no voy a ser candidato no puedo decir lo que tienen que hacer en Vamos Uruguay. Muchos me vienen a pedir consejo, y yo les doy mi opinión, pero no paso de eso. Todos me ayudaron a mí cuando fui candidato, por lo que no quiero tomar partido por ninguno por respeto a todos.

La vida fue muy generosa conmigo. Y creo que eso nos impone hacer aportes hacia la sociedad. Yo encaré la política de esa forma. Siento que he devuelto mucho. Cuando fui ministro sentí que le hice un aporte al Uruguay. Pero en los últimos años en el Senado… no sé.

Si no vas a ser candidato, no tenés que empezar a ocupar espacios, porque los tienen que ocupar los que sí lo van a ser.

Ojalá sean muchos los candidatos en el partido. No voy a hablar ni de Talvi, ni de Cardoso, ni de Amado, ni de Viera, ni de nadie.

Siento que hoy el Uruguay no está tomando medidas a largo plazo. Por ejemplo, con el tema de los cincuentones: hay un problema en el sistema de seguridad social. Hay que hablar del aumento de la edad de jubilación.

Van a hacer un parche con el tema de los cincuentones y dentro de cinco años van a tener otra vez problema porque no solucionan el tema de fondo”.