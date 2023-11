Botana dijo que "sería cruel" y una "persecución directa" vetar la ley para cubrir adeudos con extrabajadores de Casa de Galicia

"Creo que no va a vetarla. El presidente no se ha caracterizado por hacer cosas irracionales", dijo el senador blanco.

El senador del Partido Nacional Sergio Botana dijo que "sería cruel" que se vete la ley aprobada días atrás en el Senado que cubre por US$30 millones los créditos laborales pendientes de pago tras el cierre de Casa de Galicia.

En diálogo con Telemundo este jueves, el legislador que apoyó la iniciativa del Frente Amplio -él afirma que el proyecto original es de su autoría- enfatizó que el veto a esta norma calificaría como una "persecución directa con esta gente".

"No es nuestro presidente", dijo Botana, descartando la posibilidad de que Lacalle termine vetando la norma. Sin embargo, según supo Telemundo, en Presidencia el veto se maneja como una posibilidad real.

"Creo que no va a vetarla. El presidente no se ha caracterizado por hacer cosas irracionales. Siempre actúa con racionalidad. Si hace el cálculo de riesgo no la veta. Si mira la Constitución, esto es la Constitución y la ley. Si mira la justicia con los trabajadores... siempre ha tenido sensibilidad", enfatizó.

La iniciativa aprobada casi cuadriplica la propuesta inicial gobierno, que implicaba un desembolso de US$ 8 millones. La diferencia para los trabajadores es de unos $170.000 a $600.000.

"Si das $170.000 por trabajador es obvio que todos van a ir a juicio y si van a juicio le va a costar al Estado US$ 40 millones. (...) No se hace esa cruel injusticia de pagarle 170.000 de despido, de dejar sin trabajo a gente con preparación, con trayectoria, gente que hace años está trabajando en Casa de Galicia. No lo merecen", cerró.