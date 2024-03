Bottero cuestionó a Pit-Cnt y "movimientos de mujeres": "Excluyen a más de la mitad de las mujeres con sus reivindicaciones"

"Señalan al gobierno como si fueran una bancada opositora, eso lo que hace es excluir a miles de mujeres de sentirnos representadas. Me pone muy triste", dijo la presidenta de Inmujeres.

La presidenta del Instituto Nacional de Mujeres (Inmujeres), Mónica Bottero, criticó este viernes las reivindicaciones del Pit-Cnt y los "movimientos de mujeres" en el marco del Día Internacional de la Mujer.

La central sindical llamó a un paro bajo la consigna "Ni un derecho menos. ¡Basta de retrocesos!". La Intersocial Feminista, por su parte, denuncia "embates de movimientos anti derechos que buscan retroceder en las conquistas logradas por las mujeres".

"No solamente no comparto, me da un poco de preocupación que cada vez, y una vez más, tanto la central sindical, como el movimiento de mujeres, que construimos todas, que luchamos todas juntas, que sacamos adelante todas juntas desde que volvió la democracia, hoy estén lamentablemente partidizado", dijo Bottero en rueda de prensa.

"Señalan al gobierno como si fueran una bancada opositora, eso lo que hace es excluir a miles de mujeres de sentirnos representadas. Me pone muy triste", añadió.

La presidenta de Inmujeres enfatizó que las críticas de estos dos conjuntos "están partidizadas". "Lo que hace es excluir a una buena parte de las mujeres, que si vamos a los votos, somos más de la mitad que quedamos fuera de las reivindicaciones. El Pit-Cnt ya sabemos que tiene un sesgo partidario que ha obstruido el diálogo. Por suerte no son todos sus dirigentes y sectores. Es lamentable que cuando llegan estas fechas llegan estas reivindicaciones", enfatizó.

Bottero aclaró que la sociedad civil y el movimiento de mujeres "tiene que cuestionar": "Ser feminista es cuestionar el poder establecido mientras haya desigualdad. El tema es cuando se focaliza en un discurso político partidario que no corresponde".

Cifras

La jerarca difundió "cifras que hacen visible una realidad": "Todavía nos afecta más la diferencia salarial y la pobreza. Si hay mujeres jóvenes pobres va a haber niñas y niños pobres".

Sobre la brecha salarial, Bottero reconoció que se redujo "poco" en los cuatro años de la administración Lacalle Pou. "Cada $100 que gana un hombre, la mujer ganaba $76 y ahora gana $78. Tenemos que avanzar más rápidamente", detalló, aunque valoró que "lo que importa es la tendencia a cerrar la brecha".

La brecha que sí se redujo de forma marcada es el desempleo. "En la prepandamie la brecha entre hombres y mujeres era de 3,4%, ahora es de 2%", destacó.