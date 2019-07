Bottero dijo que su partido no apoyará al Frente Amplio en un eventual balotaje

La definición contrasta con la postura que tenía la excompañera de fórmula de Mieres, Selva Andreoli, quien había dicho que no estaba dispuesta a votar a blancos o colorados.

“En mi caso personal no. Estoy hablando personal, Selva Andreoli. No ni siquiera el grupo Navegantes porque no lo ha discutido, menos La Alternativa porque no lo hemos discutido” había dicho Andreoli cuando le preguntaron si estaba dispuesta a votar por blancos o colorados en un balotaje. Esa respuesta desencadenó en el fin de su candidatura a vicepresidente y también de la coalición política La Alternativa, que se había formado bajo el lema Partido Independiente.

Su sucesora en la fórmula es Mónica Bottero, quien ante la misma pregunta dijo que el Partido Independiente no apoyará al Frente Amplio.

“Se va a apoyar al candidato del cambio, siempre que lo refrende el partido. Pero en principio, nosotros estamos por el cambio y por una alternancia en el gobierno que a esta altura nos parece necesaria. Eso es así”, dijo Bottero.

Si bien el Partido Independiente no tiene posición tomada para un balotaje, su líder y candidato, Pablo Mieres, ha dicho que el Partido está a favor de un cambio de gobierno y dispuesto a integrar un gobierno de coalición bajo determinadas condiciones.