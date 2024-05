Bouvier cuestionó norma que permite la aprobación automática de proyectos si no son rechazados tras determinado plazo de análisis

El ministro señaló al Parlamento por no votar un artículo en la última Rendición de Cuentas que modificaba ese procedimiento.

El ministro de Ambiente, Robert Bouvier, cuestionó la norma que permite la aprobación automática de proyectos si no se rechazan tras un determinado plazo de análisis.

Según informó El Observador, demoras en el Ministerio de Ambiente generaron la aprobación automática de diez proyectos con observaciones técnicas, entre ellos barrios privados y de desarrollo de casas. Incluso, cuatro de ellos tenían informes que sugerían rechazarlos.

Bouvier pidió más información sobre los proyectos y señaló al Parlamento por no votar un artículo en la última Rendición de Cuentas que modificaba ese procedimiento.

"Cuando asumí la gestión en febrero de 2023 supe de esta reglamentación de aprobaciones fictas e inmediatamente tomé medidas porque no estaba de acuerdo. Ingresé en la Rendición de Cuentas un artículo que dejaba sin efecto esto, pero no sé por qué no se aprobó", subrayó.