Los pagos se acreditan entre lunes y martes.

El Banco de Previsión Social (BPS) comenzó a devolver dinero de pasividades que tuvieron descuentos erróneos por el impuesto a la seguridad social.

La franja mínima del impuesto cambió y esto motivó ajustes en la liquidación y un error.

"Es una diferencia técnica en la liquidación del ajuste anual del IASS a partir del aumento del mínimo no imponible. Aquellas personas que optaron porque no se les considere el mínimo no imponible tuvieron una liquidación superior a lo que esperaban", dijo a Telemundo el presidente del BPS, Alfredo Cabrera.

El mayor descuento fue notado por los jubilados y se hizo el reclamo. El banco ya comenzó las devoluciones.

"Son unos 5.000 casos de los cuales el 70% ya hoy (lunes) tienen depositado el dinero en su cuenta y los restantes lo tendrán este martes. Ya está todo resuelto, se correspondía con el pago de pasividades del BPS y también de la renta al Banco de Seguros. Era aproximadamente US$ 1.500.000 distribuido en 5.000 personas", apuntó.

Las devoluciones continuarán a las cuentas bancarias este martes.