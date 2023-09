Buscan exonerar de IVA a los productos que se vendan en comercios fronterizos para "achicar la diferencia con los precios de Argentina"

La iniciativa ya fue votado en comisión del Senado.

El proyecto de Rendición de Cuentas se encuentra en la recta final de su tratamiento parlamentario. En ese marco, la Comisión de Hacienda y Presupuesto del Senado votó este jueves un aditivo propuesto por el Frente Amplio (FA), pero que en 2020 ya había sido esbozado por Cabildo Abierto (CA): exonerar del IVA a los productos que se venden en comercios cercanos a la frontera, con el objetivo de estimular la actividad en esa zona.

La frontera uruguaya con Argentina se encuentra fuertemente golpeada por una diferencia cambiaria que estimula que los uruguayos crucen el charco para hacer compras de todo tipo. Eso afecta duramente a los comercios del litoral, que ven mermadas sus ventas; y eso impacta en el desempleo, que en las últimas mediciones llega al 14% en zonas como Salto.

En diálogo con Telemundo, el senador y líder de Cabildo Abierto, Guido Manini Ríos, explicó qué se busca con este artículo. “Se trata de facultar al Poder Ejecutivo, no ordenar, porque tiene la iniciativa privativa, para que le saque el IVA a los productos que vende el comercio fronterizo, particularmente con Argentina, dada la situación que todos conocemos”, apuntó.

“La propuesta la hizo el Frente Amplio y nosotros la apoyamos porque coincide 100% con nuestro proyecto de ley presentado hace tres años, cuando estaban los puentes cerrados por la pandemia. En aquel entonces, propusimos que se exonerara de todo impuesto a los productos que se venden de este lado de la frontera, para ir achicando la diferencia de la brecha que era evidente que existía con Argentina. Ahora que se propone como un aditivo en la Rendición de Cuentas, seríamos incoherentes si no lo apoyamos”, agregó.

En ese sentido, Manini Ríos señaló que la idea es “achicar la diferencia con los precios que hay con Argentina para de cierta forma preservar algunos puestos de trabajo en el comercio de este lado del Uruguay”.

“Hoy esos productos no se venden, quiere decir que no se está recaudando IVA, no es que el gobierno uruguayo vaya a perder recaudación, no se está recaudando porque se está comprando todo en Argentina. Con esto, se sigue sin recaudar IVA, pero se asegura el puesto de trabajo en el comercio local”, apuntó.