Búsqueda de desaparecidos: García dijo que "este gobierno ofreció más verdad que el anterior" y que otros "no pidieron" información o "no la dieron"

El ministro de Defensa Nacional, Javier García, defendió este miércoles el trabajo que ha hecho el actual gobierno en materia de búsqueda de personas desaparecidas durante la última dictadura (1973-1985). “Hoy puedo afirmar que hay más verdad que la que había cuando asumimos, más conocimiento”, apuntó.

García estuvo este miércoles en el programa Desayunos Informales para hablar sobre los trabajos que derivaron en el reciente hallazgo de restos óseos en el Batallón Nº14 de Toledo. En ese marco, remarcó que la “política de derechos humanos con respecto al pasado reciente” del actual gobierno “se funda en un trípode de transparencia, colaboración y de toda la verdad”.

En esa línea, García apuntó contra las acciones de gobiernos anteriores, deslizando que, en parte, si no se ha contado con más información sobre detenidos-desaparecidos es por la omisión de los dirigentes políticos que han estado en el Ministerio de Defensa Nacional.

“Muchas veces los documentos que no aparecían no es por falta de voluntad de las Fuerzas Armadas sino por dirigentes políticos que no los daban”, afirmó, y agregó: “Hoy puedo afirmar que hay más verdad que la que había cuando asumimos, más conocimiento. Y al decir toda la verdad, eso implica que este gobierno ofreció más verdad que el anterior. No hay competencia, es un dato objetivo. En este gobierno se ofrecieron verdades que no se ofrecían”.

En ese sentido, el ministro afirmó que su Ministerio de Defensa “ha tenido una transparencia y una colaboración que ningún gobierno del pasado reciente tuvo”. Además, apuntó que parte de la puesta sobre la mesa de información sobre el tema tiene que ver con una actitud “proactiva” de la cartera y de basarse en el “conducto del mando”.

“Acá se dice que se le pida (información) a los militares: yo cada vez que le pido a los militares, recibo, me parece que hubo otros que no pidieron. Si yo no pido, no recibo. Hubo dirigentes políticos que o no pidieron, o que pidieron, obtuvieron y no dieron. Esto es clave porque cambia la responsabilidad. Así funciona el conducto del mando”, apuntó.

Además, García recordó que “legalmente” las investigaciones “corresponden a la Institución Nacional de Derechos Humanos y a la Fiscalía, lo que corresponde al Ministerio de Defensa es auxiliar”. “Pero el propio fiscal ha dicho que incluso ha recibido cosas del ministerio que no ha pedido. Hay una actitud proactiva del ministerio”, apuntó.