"Cabildo Abierto no tiene una posición contra los homosexuales, dentro del partido los hay", dijo Manini tras dichos de Domenech

"El senador Domenech es frontal, directo y dice las cosas como las siente. A veces, tal vez, sería bueno que tuviera algún filtro, pero no lo tiene. Pero está bien. Diría que es un cabildante típico", dijo el líder del partido.

El senador y líder de Cabildo Abierto, Guido Manini Ríos, aseguró este miércoles que el partido no tiene "una posición contra los homosexuales", luego de que el también senador Guillermo Domenech dijera que "disiente" con esa opción sexual.

"Yo no sé si el ano de un hombre está preparado para ser penetrado. Me parece que no", dijo la semana pasada Domenech en el programa Fácil Desviarse (FM Del Sol).

Manini fue consultado en el Desayuno de Búsqueda este miércoles y respondió: "Lo que él dijo lo dijo a título personal. El partido como tal no ha tenido ningún tipo de posición contra los homosexuales. Entendemos que es una opción sexual y no nos metemos con eso. Dentro del partido hay homosexuales. Ha habido candidatos, recuerdo un candidato a diputado, en San José, un candidato a alcalde en Ecilda Paullier, que eran homosexuales, y nunca tuvieron un solo inconveniente dentro del partido".

De todas formas, defendió la posibilidad de los integrantes de Cabildo Abierto "de tener distintas posiciones personales, más o menos enfrentadas o no en este tema". "Tiene todo el derecho a exponer su visión personal", enfatizó Manini sobre Domenech.

Además, valoró que el expresidente del partido se "caracteriza por la frontalidad". "Tal vez otro no lo hubiera dicho porque era políticamente incorrecto, porque se iba a generar en un escándalo. El senador Domenech es frontal, directo y dice las cosas como las siente. A veces , tal vez, sería bueno que tuviera algún filtro, pero no lo tiene. Pero está bien. Diría que es un cabildante típico", cerró sobre el tema.

Consultado sobre el matrimonio igualitario, Manini aclaró que el partido "nunca ha manifestado oposición". "Podemos tener preferencia o la convicción que (la ley) podría ser de otra forma. Tal vez el término matrimonio no sea apropiado desde lo etimológico. Contra la unión de personas del mismo sexo no hemos hecho nada", expresó.