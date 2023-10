Cabildo Abierto no votará reforma de la Caja de Profesionales si proyecto no incorpora cambios que propone

Cabildo Abierto anunció que coincide en la necesidad de reformar la Caja de Profesionales, pero criticó el poco tiempo que dio el Poder Ejecutivo para el tratamiento del proyecto de ley.

Además, los cabildantes elaboraron una serie de modificaciones al proyecto y afirmaron que el partido no votará la propuesta si la iniciativa no incorpora los cambios que propone.

La fuerza política liderada por el senador Guido Manini Ríos fue crítica con la forma en la que el Ejecutivo presentó el proyecto, por el poco tiempo que los partidos políticos tienen para estudiarlo y hacerle cambios. Además, en conferencia de prensa de algunos de sus legisladores este viernes, informaron que ya realizaron un articulado alternativo en el que muestran reparos en las tasas de aportes.

Martín Sodano, diputado cabildante, dijo este viernes a Telemundo: "No están los votos todavía, no estamos de acuerdo con la propuesta". Añadió, de todas maneras, que no hay ningún punto "innegociable".