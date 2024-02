Cabildo Abierto pierde a otra legisladora: la diputada Capillera se suma al Partido Colorado y apoya la precandidatura de Ojeda

Hace tan solo un par de días se supo que la diputada suplente Inés Monzillo decidió dejar Cabildo Abierto para sumarse al Partido Nacional.

Cuando el mercado de pases del fútbol se apresta a concluir de cara al inicio de la temporada, lo opuesto sucede con la política: los movimientos están en su momento de mayor actividad, con miras a la primera parada electoral de junio. Así las cosas, una dirigente de Cabildo Abierto deja ese partido y se suma a filas coloradas. ¿Quién? La diputada Elsa Capillera.

Hace tan solo un par de días se supo que la diputada suplente Inés Monzillo decidió dejar Cabildo Abierto para sumarse al Partido Nacional y militar -dentro del Espacio 40- la precandidatura de Álvaro Delgado a la Presidencia. "Hace un tiempo venía con diferencias dentro del partido. Hace un año conocí a la secretaria del diputado Gianoli (Gabriel, Partido Nacional). Me contó los movimientos de él y me presentó a los diputados Gianoli y (Rodrigo) Goñi. Me sentí representada, que había un lugar para mí ahí", comenzó Monzillo el lunes pasado en rueda de prensa durante el lanzamiento de campaña del exsecretario de la Presidencia.

A este pase se le suma el anunciado este viernes: Capillera deja el partido liderado por Guido Manini Ríos para sumarse al Partido Colorado. Y entre el variado menú de precandidatos colorados, Capillera decidió apoyar a Andrés Ojeda.

Capillera ya había mostrado algunas diferencias con la cúpula de Cabildo Abierto. Por ejemplo, en 2022, disparó contra Manini Ríos: "Le da un cargo a gente que no sabés de dónde viene", dijo.

¿Cómo se toman estos movimientos en la interna de Cabildo Abierto? Días atrás, el senador Guillermo Domenech fue consultado sobre el pase de Monzillo y apuntó: "Es una figura que no tiene trascendencia política".