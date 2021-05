Cabildo Abierto propondrá creación de comisión investigadora sobre gastos de Gas Sayago desde 2007 a 2019

"Acá no ha quedado otra cosa que un caño enterrado de 12 kilómetros lleno de nitrógeno y también 71 pilares que no son otra cosa que un monumento a la mala gestión", dijo el diputado Sebastián Cal.

Cabildo Abierto propondrá la creación de una comisión investigadora sobre los gastos de Gas Sayago desde 2007 a 2019, según informó este lunes el diputado Sebastián Cal.

El motivo, aseguró el legislador, es que han recibido información por parte del representante cabildante en el directorio de UTE, Enrique Pées Boz, referente a Gas Sayago que antes no tenían. "Entendemos que es un hecho que no se puede dejar pasar", señaló Cal este lunes en rueda de prensa y agregó, haciendo alusión a la extinta aerolínea Pluna, que la situación es distinta "a otros cierres de empresas donde por lo menos quedaron aviones para vender". En ese sentido, apuntó: "Acá no ha quedado otra cosa que un caño enterrado de 12 kilómetros lleno de nitrógeno y también 71 pilares que no son otra cosa que un monumento a la mala gestión".

Cal anunció además que están por recibir los resultados de una auditoría de gestión de Gas Sayago que, por unanimidad de todo el directorio de UTE, fue solicitada a una consultora internacional el pasado agosto. Tras el acuerdo alcanzado con la oposición en aquella oportunidad, Cal consideró "que tal vez podremos contar con el apoyo de la oposición para crear esta nueva comisión investigadora".

Días atrás, Pées Boz dijo a El Observador que hubo gastos, por ejemplo, en masajes y servicio de fisioterapia para empleados, pagos de maestrías y posgrados a funcionarios, US$ 200.000 en servicios de lunch y cenas, y unos US$ 150.000 en viáticos y viajes. "Son muchos los elementos como para abrir una nueva comisión investigadora, son elementos que hay que llevarlos hasta las últimas consecuencias", sentenció Cal al respecto.