Cabildo Abierto propone que delincuentes adictos cumplan penas sustitutivas en un centro de rehabilitación

El diputado Martín Sodano contó a Telemundo las claves del proyecto de ley, que tiene tres líneas de acción.

El diputado de Cabildo Abierto Martín Sodano presentará un proyecto de ley que propone que los delincuentes adictos –siempre y cuando hayan cometido delitos menores– cumplan penas en un centro de rehabilitación. La iniciativa incluye otras medidas que apuntan a reducir el consumo de drogas entre los reclusos, que fueron informadas por El País este lunes.

En diálogo con Telemundo, Sodano explicó que la propuesta tiene tres ramas. La primera apunta a los delincuentes primarios "que cometieron delitos menores, que no tienen agravantes, que son delitos carcelarios no penitenciarios, de dos meses a 24 meses".

En este caso se les ofrecerá la posibilidad de ser recluidos en un centro de rehabilitación para la drogadicción, como pena sustitutiva de la pena de prisión. Sodano subrayó que si la persona elige esta opción, tendrá que seguir los lineamentos. Si no, cumplirá el resto de la pena en prisión.

“No significa que la persona no luche para recuperarse; estamos hablando de actitudes, de varias cosas más, que ameriten el tratamiento y no que (el adicto en recuperación) vaya ahí para no quedar preso", precisó.

La segunda línea del proyecto apunta a los adictos que cometen delitos menores, pero son reincidentes. También a ellos se les permitirá ir al centro de rehabilitación, siempre y cuando no hayan participado antes del sistema de pena sustitutiva.

Sodano se adelantó a la posible resistencia que pueda llegar a generar esta parte de la iniciativa, que contempla a los delincuentes reincidentes. “Tenemos que entender que tenemos 15.000 personas que están en una puerta giratoria entre situación de cárcel y de calle por problema de consumo de las drogas", dijo. De este modo, señaló que la reincidencia está ligada al consumo problemático de drogas, por lo que el primer paso de la rehabilitación debería ser atacar esa adicción.

Finalmente, el proyecto del diputado cabildante contempla una tercera opción, que apunta a rehabilitar a “quienes están cumpliendo penas penitenciarias, que cometieron delitos mucho más graves". En estos casos los reclusos deberán acreditar su buena conducta para ingresar al programa.

Por otra parte, Sodano explicó que pretende acceder a fondos internacionales para financiar las disposiciones del proyecto de ley, como se ha hecho en otros países de la región, como Argentina. Estos fondos se podrán destinar, por ejemplo, a la construcción de un centro de rehabilitación de las características que exige el proyecto, que actualmente no existe en Uruguay.

La Justicia determinará en primera instancia si la persona tiene un consumo problemático de drogas. Luego el caso pasará al “Consejo Nacional Asesor en Adicciones del Sistema Carcelario y medidas sustitutivas”, el encargado de determinar si corresponde o no el ingreso del recluso al programa.

Este organismo estará presidido por el Ministerio del Interior e integrado por representantes de los ministerios de Salud, Desarrollo Social y Educación. También habrá delegados de la Suprema Corte de Justicia, la Fiscalía, la Junta Nacional de Drogas, la Administración de los Servicios de Salud del Estado (ASSE) y organizaciones de la sociedad civil.