Cabildo Abierto se expresó en contra de regular el mercado de todas las drogas: "Uruguay se transformaría en una especie de Katmandú"

Cabildo Abierto se mostró contrario a regular el mercado de todas las drogas y criticó la Junta Nacional de Drogas (JND) y, en particular, a su secretario nacional, Daniel Radío. "Estamos en contra de la liberalización de las drogas, creemos que la ley que legalizó la marihuana no hizo más que aumentar el número de adictos en el país. Es evidente que cada vez se consume más drogas en el país", aseguró este martes el líder del partido, Guido Manini Ríos.

En la misma línea, se expresó el senador cabildante Guillermo Domenech. "Soy totalmente contrario, primero que ya hemos tenido malos resultados con la legalización de la marihuana; se sigue contrabandeando marihuana", aseveró.

"Y, por otro lado, si esa política no se adoptara a nivel mundial el Uruguay se transformaría en una especie de Katmandú", agregó Domenech en referencia a lo que sucedía en la capital de Nepal hace medio siglo, cuando jóvenes occidentales viajaban hacia ese destino incentivados por las variedades de hachís que se podían conseguir.

Manini, por su parte, planteó que en vez de legalizar otras drogas se debe "hacer una campaña masiva, a todo nivel, para concientizar a la gente del tremendo daño" que generan estas sustancias. "Hay que explicar bien a los niños y adolescentes el camino que significa recorrer la droga y adónde termina, cómo destruye a la persona, la familia y la sociedad", enfatizó.

"Yo quiero saber qué sucedería si tenemos que convivir con miles de personas afectas al consumo de drogas que no tienen el pleno dominio de sus actos", se preguntó Domenech. Y apuntó: "Lo encuentro absolutamente disparatado".

Consultado sobre qué opina sobre la encuesta realizada por El Observador, que concluyó que dos tercios de los parlamentarios uruguayos están de acuerdo con regular el mercado de todas las drogas, Domench respondió: "En algún momento la casi totalidad de la gente pensaba que el mundo era llano como un plato. Sin embargo, era redondo".

"En esto pasa lo mismo, a veces la gente se encandila con algunos mensajes que se ponen de moda pero la realidad si la analizamos nos dice otra cosa", sostuvo Domenech. "Se legalizó la marihuana recreativa porque eso iba a impedir el narcotráfico, pero sigue habiendo marihuana proveniente del narcotráfico porque hay consumidores que la prefieren por x, z o por razones que yo desconozco", indicó.

Para Domenech lo mismo sucedería con otras drogas. "Se dice '¿por qué legalizamos algunas drogas sí y otras no? Porque el alcohol es una droga y es legal, el tabaco es una droga y es legal'", comentó. Y respecto a esto, consideró: "El mate, si vamos al caso, es una droga pero es legal. Ese es el razonamiento que yo he sentido. Evidentemente que no es lo mismo la cocaína, el fentanilo, que el mate".

Por otro lado, desde Cabildo Abierto apuntaron hacia la JND y contra la gestión que ha llevado adelante Radío en momentos en los que este anunció que presentará un proyecto de ley para que se elimine el registro de las personas que compran cannabis y se sumen otros locales de venta.

"Debería haber cambiado la forma de encarar esta situación. Acá no se puede pretender competir para ver quién hace la mejor marihuana con los narco, lo que hay buscar es que la gente no consuma más y para eso falta una acción decidida en ese sentido", expresó Manini.

"Me parece un desastre. Se ha invisibilizado totalmente el daño que la droga le ocasiona a la juventud", apuntó, en tanto, Domenech. "No hay una campaña informativa sobre los perjuicios que para la salud supone el uso y consumo de drogas", añadió. Y cerró: "No sé para qué está la Junta de Drogas".