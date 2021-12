Cabildo planea votar en comisión este jueves ley forestal “tal como fue aprobada en Diputados” y FA dice que sus votos "están"

"Nuestro deseo es ser acompañados por blancos y colorados. (Pero) esto está fuera del Compromiso por el País y no vamos a vacilar en impulsar una iniciativa que entendemos es beneficiosa para los sectores productivos", dijo el senador Domenech.

Los senadores de Cabildo Abierto (CA) se aprestan a aprobar este jueves en la comisión de Ganadería, Agricultura y Pesca de la cámara alta el proyecto de ley forestal con el apoyo del Frente Amplio (FA) y sin la compañia de sus socios de la coalición de gobierno: el Partido Nacional y el Partido Colorado.

Los senadores Guillermo Domenech (CA) y Alejandro Sánchez (FA) contaron a Telemundo que el ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca, Fernando Mattos, pidió a finales de la semana pasada ser recibido en el correr de esta semana previo a la votación del proyecto en comisión. Sin embargo, Sánchez dijo que este lunes por la noche habló con él y este le indicó que no podría comparecer esta semana porque está "ultimando detalles de algunos decretos".

"Por el momento, ante la dificultad del señor ministro (Mattos) de comparecer ante la comisión, el jueves tendremos la reunión de la comisión, la última del año y estamos dispuestos a votar el proyecto tal como fue aprobado en Cámara de Representantes", relató Domenech.

De los nueve integrantes de la comisión, cuatro son del FA y uno es de CA, por lo que cuentan con la mayoría para aprobarlo. También tienen 16 senadores entre los dos partidos, por lo que podrían aprobarlo sin apoyo de blancos y colorados en el plenario, tal como sucedió en Diputados a fines de 2020. Sánchez aseguró que los votos de la coalición de izquierda "están", por lo que intenta

Consultado si le daba importancia a que los partidos Nacional y Colorado acompañaran, Domenech respondió: "Nuestro deseo es ser acompañados. (Pero) esto está fuera del Compromiso por el País y no vamos a vacilar en impulsar una iniciativa que entendemos es beneficiosa para los sectores productivos más importante del Uruguay, la leche, la carne y los granos".

Interrogado entonces si podría cambiar su postura al escuchar al ministro de Ganadería, el cabildante contempló que "no sería serio sin escuchar al ministro decir que no se cambia la opinión", pero que es "muy improbable que eso suceda": "Estamos muy seguros que el proyecto es bueno para el país y los agropecuarios".

Según informó El País a finales del año pasado, luego de que sea aprobada por cabildantes y frentistas en la cámara baja, el presidente Luis Lacalle Pou está dispuesto a vetar la ley en caso de que sea aprobado en los mismos términos en que salió de Diputados.

El proyecto de ley limita la forestación a las tierras declaradas con prioridad forestal en el 1987. Sánchez agrega que quita la potestad al Poder Ejecutivo de "incorporar tierras a la prioridad forestal de forma discrecional".

"El proyecto es en defensa de la producción de alimentos, que con el agua serán los productos valiosos de la humanidad y tiene que ser defendidos", aseguró Domenech.

Blancos y colorados piden postergar

Por su parte, los senadores Jorge Gandini (Partido Nacional) y Pablo Lanz (Partido Colorado) apuntaron a esperar la comparecencia de los ministros de Ganadería, Mattos, y Ambiente, Adrián Peña, que podrían presentarse ante la comisión la semana próxima si el jueves se aprueba una prórroga de las actuaciones.

"Hasta ese momento no vamos a votar, que cada uno haga lo que le parezca. ¿Por qué tiene que hacerse ahora? ¿Por qué no en dos semanas, o en febrero o marzo? No nos parece que haya apuro", consideró Gandini en diálogo en rueda de prensa.

Por su parte, Lanz indicó que los integrantes del Ejecutivo plantean decretos y resoluciones que "van más allá, avanzan más, que el propio proyecto de ley".