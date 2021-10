"Cada país debería impulsar la base tributaria que sea mejor para sus ciudadanos", dijo Lacalle tras polémica por lista de la Unión Europea

La afirmación del mandatario se dio luego de que el organismo informara este martes que había incluido a Uruguay en la lista de países cooperantes, sujeta a revisión, que "aún no cumplen con las normas fiscales internacionales, pero se han comprometido a aplicar los principios de buena gobernanza fiscal".

El presidente Luis Lacalle Pou dijo este viernes que "a priori" no cree que sea "lo más conveniente" establecer un criterio de renta mundial en Uruguay. La afirmación del mandatario se dio luego de que la Unión Europea informara este martes que había incluido a Uruguay en la lista de países cooperantes, sujeta a revisión, que "aún no cumplen con las normas fiscales internacionales, pero se han comprometido a aplicar los principios de buena gobernanza fiscal".

"Hay una tendencia, no diría mundial, pero sí de una parte importante de los países, con respecto a la renta universal. Es una visión; se podrán imaginar que no lo voy a discutir públicamente, tengo mi punto de vista", afirmó Lacalle Pou cuando le consultaron por la decisión de la Unión Europea este viernes en rueda de prensa en Maldonado tras participar del evento America Business Forum.

Pero agregó: "Ahora, uno no es una isla en el planeta. Creo que cada país debería impulsar la base tributaria que sea mejor para sus ciudadanos. Creo –y esto es muy antiguo, no me quiero poner a hablar de derecho– en el famoso 'ius sanguini, ius soli'. Hay países que tributan a sus nacionales afuera de su territorio, y hay países como el nuestro, que básicamente tributan a los que están dentro del territorio".

"Si esa es la opción cuando se habla de una renta universal, no sería a priori, desde mi punto de vista, lo más conveniente", zanjó.

Como explicó a Telemundo el abogado especialista en derecho tributario Leonardo Costa, en julio el gobierno se comprometió con la Unión Europea a hacer cambios en materia tributaria antes de diciembre de 2022, alineados a las definiciones del organismo continental en esta materia.

La Unión Europea se propone ir a un criterio de renta mundial, es decir, que todos los réditos que dé una persona física residente de un país tengan que estar gravados, no importa dónde se obtengan.

Costa indicó que seguir esta modificación supondría instrumentar cambios relevantes en la ley tributaria de 2007 y en "una política que Uruguay tuvo con la territorialidad" en el correr de su historia. Asimismo, interpelaría "ciertos mecanismos de exoneraciones que se dieron a nuevos residentes", denominadas comúnmente como vacaciones fiscales.

Se estudia vigencia de la emergencia sanitaria

"Estamos estudiando las consecuencias de derogar el decreto, de dejar de lado la emergencia sanitaria", contó también Lacalle Pou en la rueda de prensa. "No queremos apurarnos, así no apuntamos algunas herramientas que tenemos. Ustedes saben cuál es mi visión: cuanto antes podamos salir, mejor", dijo.

A su vez, dijo que se continúa tramitando terminar con la recomendación del uso de tapabocas en espacios abiertos, pero se mantendrá en los cerrados.