Caggiani dijo que el cambio de Uruguay en la OEA sobre Ucrania es "otro papelón internacional"

El diputado del Frente Amplio también cuestionó la forma en que se supo la rectificación de la postura. "Creo que es, como diría Eleuterio Fernández Huidobro, 'sexo explícito'", expresó.

El diputado del Frente Amplio Daniel Caggiani catalogó de "papelón internacional" la adhesión tardía de Uruguay a la condena de la Organización de Estados Americanos (OEA) sobre la situación de Ucrania.

A su vez, en diálogo con Telemundo este lunes, planteó que el presidente Luis Lacalle Pou desautorizó "una vez más" al canciller Francisco Bustillo y dijo que espera que no se culpe a un funcionario diplomático de menor rango, ya que la delegación uruguaya inicialmente no firmó el documento, que rechaza "enérgicamente" la "invasión ilegal" por parte de Rusia.

"Es otro papelón internacional, de idas y vueltas en la posición de Uruguay con respecto a un tema muy delicado, que la propia Cancillería venía trabajando de manera correcta, pero a partir de problemas internos en la propia coalición el presidente desautoriza una vez más al canciller de la República", expresó Caggiani.

El diputado, que asumirá la banca del fallecido senador Eduardo Bonomi, dijo que Lacalle Pou hizo "cambiar una posición que se había tomado", sin observar con "la perspectiva adecuada lo que está sucediendo y lo que se está trabajando en los organismos internacionales".

Caggiani dijo que "la OEA es un organismo bastante deslegitimado desde el punto de vista de su funcionamiento", por lo que la instancia más importante era la Asamblea de Naciones Unidas, que se realizará este lunes. Junto con los demás países Uruguay estaba trabajando en la adopción de una posición "más equilibrada", según Caggiani, "cuestionando las intervenciones militares pero tratando de hacer un llamado al diálogo y a las negociaciones".

El legislador también cuestionó la forma en que se supo la revisión de la postura. "La Presidencia saca una nota en El País diciendo que no estaba enterada, que iba a pedirle explicaciones a la Cancillería, que mandó al hoy embajador en la OEA a cambiar la posición y firmar la declaración. Creo que es, como diría (Eleuterio) Fernández Huidobro, 'sexo explícito'", afirmó.

Para Caggiani, el cambio de postura "no le hace bien al Uruguay".

"Esperemos que no se corte por el lado más fino, porque esto ha sucedido en la Cancillería en otras oportunidades, termina siendo fusible algún funcionario o director y me parece que no sería lo mejor", dijo.