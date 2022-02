Caggiani: pese a los "grandes anuncios en materia de política comercial", "en estos dos años no ha habido ningún resultado"

A pedido del diputado, el canciller Francisco Bustillo comparecerá hoy ante la Comisión Permanente del Parlamento.

El diputado del Frente Amplio Daniel Caggiani, que asumirá la banca de Eduardo Bonomi en el Senado, aseguró este viernes que de los "grandes anuncios que el gobierno ha hecho en materia de política comercial, en estos dos años no ha habido ningún resultado".

Además, el legislador planteó en Desayunos informales (el programa de Canal 12) que "este gobierno confunde agenda comercial con agenda bilateral o política exterior, y reduce todas las acciones de la política exterior a la agenda comercial".

A partir de la hora 10 del viernes, Caggiani conducirá la comparecencia del canciller Francisco Bustillo ante la Comisión Permanente del Parlamento. El diputado pedirá información sobre las negociaciones con China para firmar un Tratado de Libre Comercio (TLC) bilateral y sobre la relación con el resto del Mercosur, luego de que el presidente Luis Lacalle Pou insistiera con la flexibilización del bloque.

Pese a que Bustillo descartó en una carta al director del semanario Búsqueda cualquier tipo de estancamiento, como lo había hecho Lacalle Pou en rueda de prensa, Caggiani recordó que no se cumplieron los plazos que públicamente se habían manejado para que se concretara el estudio de factibilidad.

El legislador dijo que "no ha habido una información oficial" sobre en qué etapa se encuentra, algo que es relevante por la "expectativa importante" que generó en las cámaras industriales y empresariales el anuncio de un eventual TLC con China. "Nos preocupa saber qué pasó, si se pinchó el globo", indicó.

"Creo que no hubo una misma posición entre China y Uruguay con respecto a las expectativas de este acuerdo. Sin duda para Uruguay es mucho más beneficioso que para China, pero la comunicación no fue conjunta, no hubo una comunicación de ambos presidentes", afirmó.

Caggiani recordó que Ecuador inició el mismo recorrido que Uruguay en octubre, y desde entonces hubo señales de ambos países que muestran la voluntad de avanzar.

En este sentido, antes de la comparecencia del canciller, el legislador dijo que la posición del resto de los socios del Mercosur pudo haber incidido.

Caggiani señaló que "hubo determinados hechos en los últimos meses que podrían haber generado una falta de viabilidad regional". "Uruguay planteó que primero le interesaba un acuerdo entre el Mercosur y China", pero si esto no era posible, quería conseguir el aval de los socios para avanzar solo en la negociación, recordó.

"Hay un contexto que puede empantanar y enlentecer estas negociaciones; y me parece que ahí quizás no hubo una buena acción del gobierno para vehiculizar esta estrategia", indicó el legislador a Desayunos informales.

Caggiani dijo que la postura de Uruguay en la última cubre presidencial del Mercosur, así como la falta de consensos dentro del bloque, "habla de la incapacidad de nuestra política exterior de poder construir grandes acuerdos para solventar estas posiciones". Además, planteó que son "manotazos de ahogado para tratar de conseguir cosas que no estamos consiguiendo".