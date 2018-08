Cámara de Diputados inició el debate y votación del proyecto de Rendición de Cuentas

Son 350 millones de pesos adicionales: un 80 % irá para ANEP, el resto para ASSE y para la creación de dos Fiscalías en Rivera y Chuy.

La Cámara de Diputados inició este martes los tres días de debate y votación del proyecto de ley Rendición de Cuentas y Balance de Ejecución Presupuestal del ejercicio 2017.

Esto fue ratificado en las últimas horas en el acuerdo de la bancada del Frente Amplio con el Poder Ejecutivo. Fue explicitado en Sala por la diputada Lilián Galán, miembro informante por el oficialismo.

En el informe del oficialismo se destacó que se mantiene el incremento del gasto social en aquellas áreas que son principal objetivo para el gobierno del Frente Amplio y el cumplimiento del programa de la coalición.

En el turno de la oposición hablaron Omar Lafluff, del Partido Nacional, Conrado Rodríguez, del Partido Colorado e Iván Posadas, del Partido Independiente. La oposición votan en contra, en general, más allá de que acompañará buena parte de los 350 artículos que la componen.

Destacan que hay riesgo de incumplimiento de las metas fiscales, lo cual ha sido advertido incluso por el Fondo Monetario Internacional. Se entiende que el presupuesto está alto en cuanto a sus compromisos.

Advierten que se trata de una Rendición no austera y que el peso del Estado no se reduce y se crean cargos, se duplican funciones y todo hace que no sea una Rendición adecuada para el momento que vive la economía del país.