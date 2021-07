Cámara de Transporte afirmó que no cambiará el precio del boleto pese a aumento de combustibles

Salgado dijo que no es modificarán las tarifas "si no sucede nada peor de lo que ha sucedido hasta ahora".

El presidente de la Cámara de Transporte, Juan Salgado, dijo este sábado que el aumento del precio de los combustibles anunciado por el gobierno este viernes no tendrá impacto en el precio del boleto del transporte de pasajeros en todo el país.

"Tiene que quedar absolutamente claro para no aumentar un grado de precaución de la gente", expresó a Telemundo, e insistió en que "en el corto y mediano plazo si no sucede nada peor de lo que ha sucedido hasta ahora, la tarifa no va a ser corregida".

Salgado remarcó que desde marzo del año pasado hasta ahora la venta de boletos se redujo en 100 millones de pasajes, una cifra de pérdida muy superior a la registrada en plena crisis del 2002, que fue de 19 millones.