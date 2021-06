Camino a la “inmunidad de rebaño”: el 70% de los uruguayos está vacunado o inscripto para ser inoculado

De este porcentaje, el 62,7% ya recibió al menos la primera dosis de alguna de las vacunas. Además, hay un 7,5% de personas pendientes de vacunar.

Uruguay superó este lunes el 70% de su población vacunada o inscripta para ser inoculada, según la aplicación CoronavirusUy que tiene como base los datos del Ministerio de Salud Pública (MSP).

De este 70,26%, el 62,71% ya recibió al menos la primera dosis de alguna de las vacunas y el 44,68% ambas dosis. Además, hay un 7,55% de personas pendientes de vacunar.

Los que aún no recibieron ninguna vacuna son 143.627 personas que tienen fecha asignada, 120.150 que no aún no están agendadas y 3.716 que superaron la enfermedad hace menos de 30 días y están a la espera.

El 70% de la población de un país inmunizada es lo marcado internacionalmente como lo que se requiere para alcanzar la llamada “inmunidad de rebaño”. Esto se da cuando un número suficiente de personas está protegida frente a la enfermedad y logra cortar la transmisión del virus, aún en las personas que no están inmunizadas.

Con respecto a los departamentos, Flores (77%), Durazno (75%) y Artigas (75%) son los que más porcentaje de población tienen entre vacunados e inscriptos y Rio Negro (61%), Treinta y Tres (62%) y Canelones (62%) son los que tienen menos.

A su vez, Maldonado y Montevideo son los departamentos con mayor porcentaje de habilitados vacunados o inscriptos. Solo el 6% de los habilitados para vacunarse (mayores de 12 años) de Maldonado no está inscripto o vacunado. En Montevideo esa cifra es de 7%.