Camioneros plantearán al MTOP frenar la obligatoriedad del sistema de rastreo de camiones de carga

Señalan que el sistema tiene altos costos para transportistas pequeños.

“Significaría que más del 50% del transporte, sobre todo pequeño, desaparecería. No hay forma de aplicar algunas de las normas que hoy tenemos y que significaría que muchas de las actividades que la gente intenta hacer, no las pueda hacer. Otra realidad que tenemos es que más del 50% de la flota está parada y eso sería impagable. En estas condiciones no se puede seguir adelante, hay que pararlo. Si eso no sucede, la Asamblea decidirá cuáles serán los pasos a dar”, dijo Wilson Andrara, de la Unión de Transportistas de Soriano.

A partir del 18 de febrero, las empresas con más de 20 camiones deberán tener instalado obligatoriamente el sistema, y después, de forma escalonada, se irá implementando en otras empresas con menos unidades.

Los transportistas no descartan paro de actividades. “Las opciones están puestas arriba de la mesa, no descartamos ninguna”, sentenció Andrara.