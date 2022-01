Campaña por el Sí: Valenti dijo que buscarán hacer del referéndum una "causa cívica"

"Nosotros no queremos impedir que el gobierno gobierne. Lo que no queremos es que el país retroceda tanto, se envilezca tanto que después todo sea más difícil", señaló.

El publicista Esteban Valenti se encargará de la estrategia comunicacional de la campaña por el Sí a la derogación de 135 artículos de la Ley de Urgente Consideración (LUC). En diálogo con Telemundo, este sábado, contó que los impulsores del referéndum armaron un equipo de trabajo con voluntarios, privilegiando la participación de jóvenes y mujeres.

Valenti dijo que priorizarán la difusión de información para convencer a los votantes. "No subestimamos a los uruguayos. Sabemos que aun en debates complejos como las reformas constitucionales, el voto verde y de las empresas públicas en el 1992, la gente es capaz de elegir cuáles son los temas principales que definen su voto", valoró.

"Todo aquel que diga que va a hacer una campaña sobre todos los temas que están incluidos allí, está mintiendo. Sabe que en ocho semanas nadie puede abarcar todos esos temas", destacó.

El publicista también dijo que "es falso" afirmar que la consulta popular es una forma de "ponerle el palo en la rueda" al gobierno.

"Nosotros vamos a tratar de que sea una causa cívica. Esta no es una causa del Frente Amplio, del Pit-Cnt, de todas las organizaciones que juntaron las firmas. Fueron fundamentales, pero más importantes que ellos son los 800 mil uruguayos que firmaron. Esos son los grandes protagonista de esta campaña, aunque obviamente no va a ser dirigida a ellos sino a todos los uruguayos", destacó.

El publicista hizo un paralelismo entre este referéndum y el de la Ley de Empresas Públicas durante el gobierno de Luis Lacalle Herrera. Según Valenti, de no haber triunfado la derogación, no hubieran ingresado al Estado US$ 4.000 millones en estos años.

"Nosotros no queremos impedir que el gobierno gobierne. Lo que no queremos es que el país retroceda tanto, se envilezca tanto que después todo sea más difícil", dijo.

A su vez, Valenti rechazó el uso de la libertad como idea fuerza de la campaña por el "no". "Cuando a la libertad se la manosea mucho, empieza a perder su valor", afirmó, y repasó algunos de los artículos impugnados.

Sobre las disposiciones que refieren a Antel, Valenti comentó: "No es solamente el tema de preservarla. El tema es que no se instale en Uruguay el mayor egoísmo. ¿Así que a nosotros nos da lo mismo que (Carlos) Slim y los dueños de Telefónica se lleven la plata, en lugar de que se quede acá para que se construyan escuelas, hospitales, obras públicas y se pague a la Policía?", preguntó.

"Creemos que hay que dar un debate con el conjunto de los temas que están realmente en definición y que van a marcar qué va a suceder después", dijo.

La campaña no tendrá un vocero oficial.