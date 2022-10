"Capaz están contratando alguna estrella de Hollywood": Manini le pegó a Radío y cuestionó demoras en campaña informativa sobre marihuana

Consultado sobre si el presidente debería remover a Radío por este tema, respondió: “Claro, si no cumple con las leyes”.

Desde las elecciones de 2019, el partido Cabildo Abierto, con el ahora senador Guido Manini Ríos a la cabeza, planteaba sus reparos respecto a la ley de marihuana y la comercialización de esa droga en Uruguay. Y desde conformado el gobierno, ha habido chisporroteos entre el excomandante en Jefe del Ejército y el secretario general de la Junta de Drogas, Daniel Radío, integrante del Partido Independiente, por presentar visiones diferentes sobre el tema. En las últimas horas, el parlamentario volvió a referirse al tema y consideró que debería haber “responsabilidades” ante lo que entiende como una falta de avances en la sensibilización sobre los peligros del consumo de drogas.

“La campaña no la está haciendo el Poder Ejecutivo. Si tuviera la fuerza parlamentaria, prohibiría la venta de marihuana, pero hoy por hoy es solo Cabildo Abierto el que dice que es totalmente negativa la normalización del consumo de marihuana”, afirmó el senador en diálogo con el programa radial Quien es Quien.

Por este tema, Manini Ríos se ha reunido e intercambiado cruces públicamente con Radío. “La ley sobre la marihuana exige una campaña informativa. Esto lo he hablado con Radío. Él me ha dicho que no cree en las campañas, pero yo le digo que está en la ley y que está obligado a hacerla. ¿Y cómo que no cree en las campañas? Creo que un joven antes de dar su primera pitada de marihuana tiene que saber el daño que le va a ocasionar”, consideró Manini.

En esa línea, el legislador por Cabildo Abierto contó que está cursando un pedido de informes para saber en qué está la campaña de sensibilización que, a su juicio, es necesaria para el tema, además de una exigencia de la normativa.

“Estamos haciendo un pedido de informes. Hace seis meses tuvimos esta discusión, y al poco tiempo me comunica Radío que se va a hacer la campaña, pero todavía no se ha hecho”, dijo, e ironizó: “Capaz que están contratando alguna estrella de Hollywood y se está demorando la campaña por eso”.

En ese sentido, Manini Ríos señaló que exigirá “responsabilidades” en caso de que esa campaña no se concrete. “Vamos a exigir responsabilidades. Si uno no cumple la ley tiene que tener responsabilidades”, dijo.

Consultado sobre si el presidente Luis Lacalle Pou debería remover a Radío por este tema, Manini respondió: “Tendría que removerlo, claro, si no cumple con las leyes”.

“Hay una ley que exige que se informe a toda la población. Todos los medios de comunicación tienen que estar implicados y aburrir con la información del daño que hace la marihuana y la droga en general. Y en las escuelas y liceos se le tiene que hablar a los niños y jóvenes sobre el daño que hace esto”, concluyó.