Cardoso dijo que por la dinámica del ministerio "no se puede llamar a licitación", tras denuncia de ex director de Turismo

El ministro de Turismo Germán Cardoso aseguró en una entrevista con el diario El País publicada este jueves que la cartera "tiene una dinámica que lleva a la compra urgente de publicidad, no se puede llamar a licitación porque es imposible”. Esto fue como respuesta a la denuncia del ex director nacional de Turismo, Martín Pérez Banchero, que advirtió sobre presuntas irregularidades en los gastos destinados a compras directas.

Cardoso agregó que no hay otra forma de hacerlo, para “poder direccionar la publicidad hacia ciertos sectores. No es lo mismo poner un cartel en 21 y la Rambla que uno en La Teja”.

Sobre el diferendo con Pérez Banchero, que fue cesado de su cargo, afirmó que tenía 120 expedientes sin firmar.

Cardoso negó haber digitado para direccionar la publicidad hacia tres empresas, y aseveró que no se pagó a una de ellas, Kirma, que tiene sede en Estonia, y que dio una cuenta de un banco de Panamá cuestionado por el Garupo de Acción Financiera Internacional (GAFI).

Búsqueda publicó este jueves que si bien Presidencia de la República entiende que la situación de Cardoso es interna del Partido Colorado, preocupa porque salpica la imagen del gobierno.

Entre las compras directas que Pérez Banchero -integrante de la Lista 15- no quiso firmar, hay una por US$ 800.000 y otra de US$ 500.000. El exdirector dijo a Búsqueda que en administraciones anteriores nunca se habían hecho adquisiciones tan abultadas a una misma compañía de publicidad exterior.

Hasta ahora, la lista 15 apoyó a Pérez Banchero, un grupo de dirigentes colorados promovió la intervención del Comité de Ética, mientras que el expresidente Sanguinetti respaldó a Cardoso, y el Frente Amplio evalúa promover una investigadora parlamentaria.