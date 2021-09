Cardoso en Diputados: defendió su gestión, su “código de conducta de alto estándar” y citó a Emiliano Zapata

"No me enriquecí, no me favorecí, no favorecí a nadie ni hubo daño patrimonial al Estado, eso quiero dejarlo bien claro", dijo Cardoso.

El diputado colorado Germán Cardoso hizo uso de la palabra durante la sesión de este miércoles en la Cámara Baja en la que se trata la creación de una comisión investigadora unificada sobre su gestión y la de sus antecesores en el Ministerio de Turismo.

Durante su alocución, Cardoso defendió su gestión al frente de la cartera durante la emergencia sanitaria y aseguró que no fue cesado. "Vengo a defender mi honorabilidad. El principio de todos los principios fundamentales. No fui cesado del ministerio, fue una decisión personalísima, reflexionada, que entendía debía hacer para venir a pedir una comisión preinvestigadora", dijo.

Cardoso aseguró que es un "hombre honorable" y que se ha regido "por un código de conducta de altos estándares, sin excepciones morales".

Además, el diputado citó al revolucionario mexicano Emiliano Zapata: "Quiero morir siendo esclavo de los principios, no de los hombres".

"No me enriquecí, no me favorecí, no favorecí a nadie ni hubo daño patrimonial al Estado, eso quiero dejarlo bien claro. Nunca oculté información a nadie. Está en todos los expedientes. Todos los expedientes pasaron por Tribunal de Cuentas o por el departamento jurídico cuando surgían dudas legales", aseguró.

Más adelante, Cardoso lamentó estar viviendo un "momento doloroso y triste en lo humano".

"Mi padre tiene 83 años y mi madre 77. Viven mirando informativos y son situaciones que requieren de la afectación, de la contención, de la pregunta de los familiares y círculos cercanos. Tengo una hija adolescente de 16 que tiene tiene sus vínculos, obviamente que habla del tema cuando debería estar disfrutando de una instancia tan linda de la vida. Por eso fundamentalmente es mi máximo interés esclarecer lo que se ha denunciado", dijo.