Cardoso entregó expediente a Lacalle tras denuncia de compras directas y el presidente dijo que su explicación es "jurídicamente válida"

El ministro de Turismo afirmó que "se ha cumplido con todos los trámites administrativos".

Este martes Luis Lacalle Pou mantuvo una reunión con el ministro de Turismo, Germán Cardoso, en la que defendió las compras directas en su cartera, tras las acusaciones del exdirector del Martín Pérez Banchero.

"Yo le pedí una entrevista al presidente porque soy ministro de su gobierno y es de mi interés que el presidente esté absolutamente enterado de como son los tratamientos de los diferentes contrataciones, expedientes o instancias que el país debe ir asumiendo en el sector turístico", indicó Cardoso a la prensa a la salida del encuentro.

"Le trajimos el expediente de contratación del Plan Verano. Es un expediente público. Se ha cumplido con todo el proceso que sugirió la agencia de comunicación, que sugiere qué contratar y cómo y viene trabajando con el ministerio desde hace más de 15 años. Sugiere contratar a los mismos proveedores que contratan con el ministerio desde hace años", agregó el ministro de Turismo.

Además, Cardoso dijo que “le parecía correcto” que la Comisión Ética del Partido Colorado estudie su caso.

"Va a ser una esclarecedora oportunidad de dejar las cosas en su sitio. Le he presentado la documentación pertinente al presidente y ha quedado claro todo el proceso. Haremos lo mismo donde tengamos que hacerlo", afirmó.

Por su parte, en la noche de este martes Lacalle Pou se refirió a la situación y afirmó que la explicación de Cardoso es "jurídicamente válida" y "no se aparta de la ley". "Lo que está en el expediente obedece a términos legales", dijo.

