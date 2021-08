Cardoso: "Mi olfato político me indica que existe una clara estrategia del Frente Amplio en tratar de destruir mi reputación"

"No les interesa escuchar la verdad, no le interesa analizar los expedientes", criticó el exministro de Turismo.

El diputado del Partido Colorado y exministro de Turismo, Germán Cardoso, aseguró este jueves que la polémica en torno a las compras directas en la cartera que presidía es parte de una "estrategia" del Frente Amplio para "destruir" su imagen.

"Mi olfato político me indica que existe una clara estrategia del Frente Amplio en tratar de destruir mi reputación. No les interesa escuchar la verdad, no le interesa analizar los expedientes, no han visto las pruebas. Hay actores que ya han salido a formar opinión sin analizar el alcance de los expedientes", dijo en conferencia de prensa esta tarde.

El exsecretario de Estado aseguró que tiene "la más absoluta y certera tranquilidad de haber actuado siempre al amparo del derecho y haber procedido como lo marca la Constitución y el Tocaf".

"El mecanismo de compra directa es legal, existe amparado en el artículo 33 numeral 10 del Tocaf y así es como hemos procedido según las circunstancias en determinadas situaciones", indicó.

El diputado dijo que "no hay nada que ocultar" y que en las administraciones anteriores se tomaron los mismos mecanismos de contratación.

En este sentido, denunció la compra "directa, injustificada, observada por el Tribunal de Cuentas" del edificio sede de la cartera, ubicado en Cerrito y Zabala, en la Ciudad Vieja.

Según dijo, en base a datos de una auditoría en le ministerio, la compra del edificio, las reformas y el equipamiento costó 4,5 millones de dólares al Estado.

Cardoso tildó de “canallesca” la actitud del diputado frenteamplista Eduardo Antonini. "Habla sin conocimiento de causa. Habla de la calidad de persona que lo hace", dijo. Además, agradeció al presidente por sus “palabras de reconocimiento” a su gestión al frente de la cartera. pic.twitter.com/lNGwaG0qHB — Telemundo (@TelemundoUY) August 26, 2021

La comisión preinvestigadora de Diputados aprobó por unanimidad la creación de dos comisiones investigadoras sobre el tema: una a pedido del exministro de Turismo y otra solicitada por el diputado del Frente Amplio Eduardo Antonini.