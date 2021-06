Cardoso sobre convocatoria del FA: "Daré todas las respuestas que tenga que dar sin ningún tipo de inconveniente"

A su vez, el ministro de Turismo aseguró que el pedido de renuncia es "parte de la democracia y del juego de la política".

El ministro de Turismo, Germán Cardoso, entiende que la convocatoria al Parlamento por parte de los diputados del Frente Amplio es "normal" dentro del "relacionamiento institucional de los poderes Ejecutivo y Legislativo".

"Daré todas las respuestas que tenga que dar sin ningún tipo de inconveniente", aseguró a Telemundo este martes.

En la Comisión de Seguridad y Convivencia Ciudadana de la Cámara de Representantes, los legisladores le pedirán explicaciones sobre las llamadas al excordinador de la Jefatura de Policía de Maldonado, Fernando Pereira, imputado por cinco delitos, en las que el secretario de Estado le pidió diversos favores.

"Ha quedado más que clara la vinculación por parte del fiscal (del caso, Jorge Vaz), del fiscal de Corte (Jorge Díaz). Han habido opiniones de todos los partidos políticos, incluso del intendente de Canelones, Yamandú Orsi. Pero me parece normal en lo que es el relacionamiento institucional de los poderes Ejecutivo y Legislativo ", dijo.

A su vez, el titular de Turismo aseguró que el pedido de renuncia por parte de la oposición es "parte de la democracia y del juego de la política".

"Yo estoy absolutamente tranquilo, ya he dado todas las explicaciones que he dado. Está más que claro. El fiscal fue muy claro (acerca de) que mis conversaciones no tenían nada que ver con los hechos imputados y eran por cuestiones que afectaban a vecinos del departamento de Maldonado", apuntó.