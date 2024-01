Carlitos Páez reconoció que "mucha gente se enojó" con él por participar en actividad de Orsi y otorgó parte de razón a los dichos de Bergara

“No es una película que recomiendo, obligo a que la vean. No es una historia de Los Andes, es una historia del ser humano en sí mismo", agregó el sobreviviente de Los Andes sobre "La Sociedad de la Nieve".

Carlitos Páez, sobreviviente de la tragedia de Los Andes de 1972 y conferencista, participó en la noche del lunes en un evento en el hotel Enjoy de Punta del Este a beneficio de la campaña del precandidato frenteamplista Yamandú Orsi. Allí, y a puertas cerradas, ofreció su conferencia ya habitual y con la que ha recorrido el mundo y eventos de todo tipo. La entrada para la actividad tenía un costo de US$10.000 por mesa, y eso generó algunas voces críticas en la previa, sobre todo para con el precandidato frenteamplista y el grupo que lo impulsa. Incluso Páez confesó que hubo “mucha gente” que se enojó con él por participar de un evento de Orsi.

“Este encuentro tuvo la posibilidad de compartir una historia que en este momento está más de moda que nunca por la película ‘La Sociedad de la Nieve’, que está primera en todo el mundo, hasta en Estados Unidos pese a que es una película en español y es raro. Poder compartir esta historia con la gente creo que es una buena cosa, lo hago permanentemente. Ya hay gente que da la conferencia sin haber estado en el lugar”, dijo Páez en rueda de prensa tras el evento, y ahondó: “Yo no veo esto como un ambiente político, no lo veo vinculado a la política. Lo dije al principio: para mí está más vinculado con la amistad que con la política. Yo de política no sé absolutamente nada, no va por ahí. Hubo gente que se enojó conmigo, mucha gente enojada. Me cuestionaron. Pero no me importa nada. Solamente me molesta por mi hija y por mis nietas, porque la gente no se anima a encararte”.

Cuestionado sobre su cuál es su vínculo con el precandidato frenteamplista, Páez respondió: “¿Mi relación con Orsi? Es el intendente del departamento en el que está el barrio privado en el que vivo. No voy a decir que Orsi es mi amigo, pero ha venido a mi cumpleaños. El único favor que le pedí a Orsi a través de su secretario es un turno para que mis nietas saquen libreta, que las dos perdieron el examen y tuvieron que darlo de vuelta. ¡Imagínense lo corrupto que soy! -irónico y entre risas-”.

No obstante, él mismo reconoció que varios le cuestionaron por qué participó de evento de Orsi. “El otro día me dijeron: ‘¿Por qué a Orsi?’. Y yo digo: ‘¿Por qué no?’. No me sentí señalado -políticamente- ni nada, a mí gracias a Dios no me entran ni las balas. Estamos peleando un Óscar en el Uruguay, ¿me voy a poner a pelearme con los haters? Además, tengo un manager que me borró todos los haters que me llegaron, entonces yo no me enteraba de nada”, afirmó.

Las declaraciones de Bergara y las repercusiones de la película

El estreno de la película “La Sociedad de la Nieve”, que cuenta la historia de la hazaña en la cordillera de Los Andes, volvió a poner sobre la mesa lo experimentado por los sobrevivientes. E incluso a mezclarse con la política. Y es que el senador y precandidato frenteamplista Mario Bergara habló sobre la película y dio unas declaraciones que generaron rechazo y por las que luego tuvo que hacer aclaraciones.

“La epopeya de Los Andes fue protagonizada por chiquilines de los sectores más ricos de la sociedad. Muchachos de élite, sin vuelta ni matices. Sin embargo todos estamos orgullosos de que sean uruguayos. Es un historia que siempre me emocionó, entre otras cosas por sus visos de heroísmo. Puede que en el Uruguay haya recelos de clase y también consciencia de las diferencias de clase, pero no hay ni debe haber odio ni grieta. Para mí, no es poca la diferencia y hace a las particularidades de esta sociedad que hemos construido”, escribió en Twitter. Y al poco tiempo aclaró: “Debido a que una expresión de mi posteo sobre la historia de Los Andes dio para malos entendidos (lo que muestra que no fue feliz, en particular la expresión “Sin embargo”), siento la necesidad de aclarar que justamente el objetivo era, además de mostrar mi respeto y admiración con ese tema, evitar y no profundizar ningún tipo de grieta en la sociedad uruguaya. Si se interpretó de otra forma, me disculpo y espero se comprenda esta aclaración”.

¿Cómo vio todo ese episodio Carlitos Páez? “Me importó bastante poco”, dijo, y ahondó: “Porque, en realidad, ocupábamos una clase social alta, en eso tenía razón. Es curioso que un chico que no servía para nada como yo, que era un malcriado y un consentido, nos haya tocado vivir esa historia y la pudimos vivir. Creo que pasará por la educación”.

¿Hay una politización de la historia de ‘La Sociedad de la Nieve’? “Creo que no, que 'La Sociedad de la Nieve está' por encima de todo, la historia nuestra está por encima de todo, de toda la política. Es más, en el avión había gente de distintos partidos. Había de Batlle, de Wilson, de Aguerrondo, del Frente Amplio. Era el momento político antes del golpe de Estado”, apuntó.

Finalmente, sobre la película que compite por el Óscar a mejor película extranjera, Páez dijo que le parece “excepcional”.

“No es una película que recomiendo, obligo a que la vean. No es una historia de Los Andes, es una historia del ser humano en sí mismo, con unos diálogos monumentales y filosóficamente profundos de cómo el ser humano puede evolucionar. Yo le dije al director Bayona: ‘¡sos un hijo de puta!’. Porque uno puede minimizar las historias a lo largo del tiempo, a más o menos suavizarlas. Pero vi una escena y fue muy duro para mí. La primera vez que la vi estuve diez días de cama, fuera del área de cobertura. Después ya me acostumbré”, afirmó.