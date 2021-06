Carlos María Uriarte deja de ser ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca

Fernando Mattos, actual presidente del Instituto Nacional de Carnes, será designado como ministro de Ganadería.

El presidente de la República, Luis Lacalle Pou, confirmó este domingo que Carlos María Uriarte, abandona su cargo como ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca.

"Etapa cumplida. Con la tranquilidad de haber aportado a la patria nuestro máximo esfuerzo", escribió a través de su cuenta de Twitter.

En su lugar asumirá Fernando Mattos, que es el presidente del Instituto Nacional de Carnes, desde marzo de 2020, y entre 2004 y 2006 fue presidente de la Asociación Rural del Uruguay.

Mattos es ingeniero agrónomo. Es productor agropecuario en los Departamentos de Cerro Largo y Tacuarembó.

"Confiamos en su capacidad profesional y personal para compartir el desafío presente y futuro del sector. Mi reconocimiento a Carlos M. Uriarte por su calidez humana y su compromiso", escribió Lacalle Pou.

En tanto el ministro de Ambiente y coordinador de Ciudadanos, Adrián Peña, informó que se trató de una propuesta del sector al presidente de la República. "Estamos muy agradecidos por el trabajo, entrega y compromiso de nuestro compañero Carlos María Uriarte".

Hemos propuesto al Presidente de la República el nombre del Ing. Fernando Mattos para encarar una nueva etapa al frente del MGAP en representación de nuestro sector Ciudadanos.

A principios de junio, consultado por rumores de su cambio como ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca, Uriarte respondió: "En más de una oportunidad el presidente me ha demostrado explícitamente todo su respaldo y me ha alentado a continuar trabajando. Me siento muy tranquilo en ese sentido y abocado a mis responsabilidades. Voy a estar al servicio de la Patria hasta que el presidente lo diga. Y voy a seguir encarando como si cada día fuera el último. Esa es mi forma. Este honor que el destino me ha dado de estar en este lugar no puedo desaprovecharlo, tratando de contribuir con todo el esfuerzo y capacidad lo más que pueda. Así encaro cada día. Me siento con todo el respaldo del presidente y estaré a sus órdenes hasta que él lo determine", dijo a El País.