Carmelo: puerta de entrada de dinero K

El propietario, el empresario Eduardo “Pacha” Cantón, explica que se confía en la "buena fe" de las personas, se evita la revisión y no se entra a los barcos.

Fuentes de Aduanas, Prefectura y Ministerio del Transporte y Obras Públicas reconocen que existen pequeños muelles en Carmelo que podrían usarse para acceder al país sin ser percibido y que desde hace décadas han sido usadas para ingresar contrabando.

La Armada Nacional reconoció a un medio local de Carmelo que el radar que cubre la zona no está operativo desde hace tiempo y que no se cumplen los controles como se debería.

El único instrumento de control en el puerto de Carmelo son las cámaras de seguridad que se encuentran desplegadas a lo largo de la superficie del puerto, unas nueve según supo Telemundo. Sin embargo, la falta de mantenimiento de las mismas hace dudar de su operatividad: suciedad, falta de foco, desperfectos técnicos son algunas de las cosas que se han reportado.

Además, no hay scanner y los controles de Aduana se solicitan cuando llegan los barcos y, muchas veces, aunque sea pleno día no llegan a realizarse, apuntaron fuentes de ese organismo. En horas de la noche el servicio no está disponible pero los barcos igual pueden llegar y atracar.

En 2017 atracaron en este puerto unos 1.600 barcos, pero años atrás, en el período en juego de 2003 a 2016 se calcula que llegaban más del doble de embarcaciones.

Puerto Camacho ha estado en el ojo de la tormenta. Se trata de un puerto dentro del barrio privado El Faro.

