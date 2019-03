Carolina Cosse aseguró que el proceso de construcción del Antel Arena fue transparente y ajustado a derecho

La precandidata respondió al expresidente José Mujica y dijo que la última vez que hablaron, él le contó “con admiración” sobre el espectáculo que vio de Los Olimareños en el edificio.

“No es esa la pregunta. La pregunta es si el proceso fue transparente, y fue transparente porque se fue informando a medida que evolucionaba, fue ajustado a derecho”, sostuvo Carolina Cosse.

El Antel Arena costó US$ 90 millones, que es más de lo que había sido proyectado inicialmente. El expresidente José Mujica dijo a radio Sarandí que si hubiese sabido que ese sería el costo, “es posible que no” lo hubiese habilitado.

“En realidad dijo muchas más cosas, Pepe… Lo último que hablé con Pepe del Antel Arena, fue que me contó con una gran admiración, podría decir, que había ido al festival de Los Olimareños, me dijo lo que opinaba del lugar, lo que había sido el festival. Eso fue lo último que hablé con él. Pero insisto, acá lo que hay que tener es una visión de futuro y entender el rol que está jugando esto, como la fibra óptica, como el cable submarino. Justamente por esa visión de futuro es que Pepe me apoya como candidata”, agregó la precandidata del Frente Amplio.