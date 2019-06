Carolina Cosse: “Este no es momento de hablar de la vicepresidencia”

La precandidata del Frente Amplio negó que exista un "relacionamiento frío" con Daniel Martínez.

Carolina Cosse:

El “relacionamiento frío” con Daniel Martínez y el tema de la Vicepresidencia:

No es verdad. Yo tengo una buena relación con todos mis compañeros precandidatos, con Daniel hemos trabajado juntos cuando yo era presidenta de Ancap y él senador, íbamos a trabajar juntos en el auto al interior. Solo tengo elogios, estamos conformando un muro de unidad importante. Me gustaría saber qué otro partido lo puede hacer. Este no es momento para hablar de la Vicepresidencia, quiero decirles a los frenteamplistas que no se dejen distraer. Esto nos distrae de lo principal que es el 30 de junio, discutir propuestas.