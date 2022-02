Carolina Cosse: “La portabilidad numérica no me va ni me viene"

La expresidenta de Antel aseguró que más que la portabilidad numérica le preocupa "las empresas públicas que no tienen proyecto estratégico".

La intendenta de Montevideo, Carolina Cosse, le restó importancia este domingo a la portabilidad numérica, la norma dispuesta en la ley de urgente consideración (LUC) que habilita a los usuarios a cambiar de compañía telefónica y mantener el número.

Durante una rueda de prensa en San José en una actividad por el Sí al referéndum contra 135 artículos de la LUC, Cosse fue consultada sobre el aumento de clientes que está teniendo Antel luego de habilitada la portabilidad numérica en enero, y respondió: "La portabilidad numérica ni me va ni me viene. Me importa el contexto en el que está, que es mucho más grave. Me preocupa mucho más que haya discrecionalidad en cómo pagarle a los proveedores que eso está en los 135 artículos de la LUC que queremos derogar".

En ese sentido, dijo que "todo lo que dé discrecionalidad debilita el marco democrático y disminuye la transparencia".

La expresidenta de Antel aseguró que más que la portabilidad numérica le preocupa "las empresas públicas que no tienen proyecto estratégico".