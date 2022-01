Carrera apuntó contra Bauzá: es “realismo mágico” decir que la detención de Schiappacasse fue posible por la LUC

El senador dijo que, según la información que maneja, la inspección del vehículo del futbolista “no fue aleatoria”, sino que la Policía contaba con “información previa” a partir de “tareas de inteligencia”.

El senador del Frente Amplio Charles Carrera criticó este viernes al secretario Nacional del Deporte, Sebastián Bauzá, luego de que el jerarca asegurara que la incautación del revólver que portaba el futbolista Nicolás Schiappacasse fue posible gracias a la ley de urgente consideración (LUC).

"Antes no se podía hacer ese tipo de registros como el que se hizo en el segundo peaje, donde un auto donde todavía no había ni un crimen se pudo revisar y había un arma guardada. Hoy estaríamos hablando de una tragedia dentro del estadio si la Policía no hubiera registrado", afirmó Bauza en rueda de prensa este jueves

Entrevistado este viernes en Desayunos Informales, Carrera consideró una “falsedad absoluta” las palabras de Bauzá, e indicó que estos operativos “se hacen desde siempre para atacar la violencia en el deporte”.

“Es realismo mágico decir que un hecho de estos es gracias a la LUC. Creo que pierde seriedad Bauzá. Una persona que estuvo al frente de la Asociación Uruguaya de Fútbol y trabajó muchos años mancomunadamente con el ministerio por la violencia en el deporte. Pierde seriedad cuando sale a hacer estas afirmaciones políticas de que es gracias a la LUC. Esperaba más de Bauzá”, cuestionó el ex director general de Secretaría del Ministerio de Interior. El realismo mágico fue un movimiento cultural del siglo XX que se caracterizaba por mostrar lo irreal como algo cotidiano o común.

Consultado sobre por qué la oposición busca derogar los artículos que facilitan las inspecciones policiales en la vía pública, Carrera apuntó a la “nueva filosofía que inspira en conjunto la norma”.

Según dijo, la LUC “le da mucha autonomía a los policías”, cuando los efectivos deberían “actuar en un procedimiento que tiene que salir con una orden”. “La Policía es una institución que tiene que actuar con mando”, declaró, y añadió que la LUC no establece un “sistema de rendición de cuentas claro”.