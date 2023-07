Carrera catalogó de "abuso de poder" la reunión que legisladores de la coalición le pidieron al fiscal de Corte por la investigación en su contra

“Yo tengo absoluta tranquilidad. No corresponden ese tipo de acciones. Si los frenteamplistas hiciéramos eso, quizás nos estarían proponiendo un juicio político. Me da vergüenza de mis pares que no procedan como deben proceder porque esto es un abuso de poder”, afirmó el senador frenteamplista.

El senador frenteamplista Charles Carrera consideró como “abuso de poder” que un grupo de legisladores de la coalición se haya reunido con el fiscal de Corte, Juan Gómez, para pedirle “rapidez” en la investigación que indaga el actuar del legislador opositor cuando estuvo en el Ministerio del Interior.

Legisladores de los tres partidos de la coalición de gobierno con representación en la Cámara de Senadores se reunieron el pasado lunes con el fiscal de Corte para conocer los avances de la investigación judicial sobre Carrera, acusado de irregularidades en su gestión como director general de secretaría del Ministerio del Interior en los dos gobiernos anteriores.

"El fiscal de Corte trajo un informe del fiscal de la causa y confirmamos que Ricardo Lackner tuvo dos oficios: uno para conocer el reglamento del Hospital Policial, para conocer quién lo puede usar, y otro para pedir las autoridades. Nada más. (...) Confirmamos lo que nos dijo el ministerio, no ha pasado nada", cuestionó el nacionalista Jorge Gandini, que asistió junto a sus correligionarios Amin Niffouri y Graciela Bianchi, el colorado Adrián Peña y el cabildante Guillermo Domenech.

Consultado este sábado al respecto, Carrera dijo que siente “mucha vergüenza” por el actuar de sus pares legisladores.

“Porque con los problemas que tiene el país, nunca le solicitaron una audiencia al fiscal de Corte para hablar, por ejemplo, de la violencia y los homicidios, para hablar del narcotráfico o por los problemas del lavado de activos. Nunca le solicitaron una audiencia al fiscal de Corte para hablar de la entrega de un pasaporte a un narco muy pesado como Marset. Así que me da vergüenza esto”, afirmó.

En ese sentido, consideró que hay “mucho abuso de poder, mucho deterioro de las instituciones, hay una degradación institucional tremenda por parte de estos senadores oficialistas”. “Es realmente una situación muy grave, pero de nuestra parte hay absoluta tranquilidad”, dijo.

“Yo tengo absoluta tranquilidad. No corresponden ese tipo de acciones. Si los frenteamplistas hiciéramos eso, quizás nos estarían proponiendo un juicio político. Me da vergüenza de mis pares que no procedan como deben proceder porque esto es un abuso de poder”, afirmó Carrera, y agregó: “Confío en el actuar de la Justicia”.