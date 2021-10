Carrera dijo que Heber "faltó a la verdad" en defensa de la LUC y espera que "no se utilice el aparato del Estado en este sentido"

El senador Jorge Gandini le respondió que no se debe "preocupar", ya que la coalición de gobierno no imitará al Frente Amplio, que a su juicio se valió del aparato estatal para tratar asuntos partidarios durante los 15 años de gobierno.

El senador del Frente Amplio Charles Carrera aseguró este sábado que el ministro del Interior, Luis Alberto Heber, "faltó a la verdad" cuando dijo que si se derogan los 135 artículos de la Ley de Urgente Consideración (LUC) incluidos en la campaña pro referéndum van a tener que "abrir las cárceles" para que salgan presos que fueron condenados por delitos previstos allí.

Por este y otros casos, el Frente Amplio está atento a que no se use el aparato estatal para hacer campaña a favor de mantener la norma, que la oposición pretende derogar parcialmente.

"Estamos preocupados, y esperemos que así sea, que desde el gobierno se den garantías para que este proceso se desarrolle en marzo, abril, del año que viene. Que el ministro del Interior, que es el garante del proceso electoral, se dedique a eso y no se dedique a lo que hemos visto estos días, que es faltar a la verdad. Esperamos que no se utilice el aparato del Estado en este sentido", dijo Carrera.

El legislador precisó que solo fueron incluidos 33 de los 126 artículos sobre seguridad incluidos en la LUC. "No es cierto cuando se dice que si se anulan esos artículos se van a tener que abrir las cárceles. Eso es faltar a la verdad. Nosotros queremos un debate ético, y ese es el debate que vamos a dar", sostuvo.

En el pasado desayuno de la Asociación de Dirigentes del Marketing (ADM), Heber había dicho: "Si la sociedad vota eso, tendremos que ir a abrir las cárceles y decir: 'Señor, se acaba de derogar la LUC y la pena que lo llevaba a mantenerse preso para ser reinsertado en la sociedad, hoy cayó'".

Por su parte, el senador nacionalista Jorge Gandini dijo que Carrera no se debe "preocupar" porque la coalición de gobierno no imitará al Frente Amplio, que a su juicio se valió del aparato estatal para tratar asuntos partidarios durante los 15 años de gobierno.

"Es que Charles Carrera sabe porque lo usó toda la vida. Quince años el Frente Amplio estuvo el gobierno usando el aparato del gobierno en favor del Frente Amplio, y piensan que vamos a hacer lo mismo porque ellos lo hicieron. Ya verán que nosotros usamos los partidos para defender lo que corresponde a los partidos. No usamos el aparato del Estado para ninguna de las cosas que el Frente Amplio lo usó. Que no se preocupe Charles Carrera, que no lo vamos a imitar", expresó Gandini, consultado por las declaraciones del legislador opositor.