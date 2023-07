Carrera dijo que proyecto de Cabildo para reestructura de deudas "es invotable" y adelantó que el FA trabaja en alternativa junto a Ciudadanos

El senador por el FA dijo que, a su juicio, “salir a buscar firmas no resuelve este problema ahora”.

El sistema político uruguayo se apresta a vivir un escenario al menos particular. Y es que todo indica que podrían llegar a convivir en debate tres proyectos distintos para abordar la problemática de los deudores y la reestructuración de sus obligaciones pendientes. ¿Por qué? Porque a la iniciativa del Partido Nacional y a la de Cabildo Abierto podría sumársele una del Frente Amplio y el sector colorado Ciudadanos.

En la noche del jueves, Cabildo Abierto anunció que comenzará a recolectar firmas a partir de agosto para impulsar un plebiscito por la reestructura de la deuda de las personas físicas, un tema con el que el partido ya ha insistido en el pasado sin alcanzar consensos. Por otra parte, desde el Partido Nacional esperan que su iniciativa para el tema, que también incluye suprimir el Banco Hipotecario y que sea absorbido por el Banco República, se apruebe en agosto en el Senado. Y en este escenario, el senador frenteamplista Charles Carrera dijo a Telemundo que su partido trabaja en otra vía junto al sector liderado por el senador colorado Adrián Peña.

“Cabildo Abierto es totalmente libre de iniciar una recolección de firmas. Pero nosotros consideramos que Cabildo está utilizando esto para hacer política. Y esto es una problemática seria de nuestro país. Hay un millón de deudores que están en el clearing, hay 600.000 uruguayos que están dentro de lo que se considera como créditos incobrables. Y lo que tenemos que hacer es proponer medidas serias”, dijo Carrera a Telemundo.

En esa línea, el senador frenteamplista dijo que le “molestó” que el líder de Cabildo, el senador Guido Manini Ríos, dijera que “en las últimas horas apareció algún proyecto” para abordar el tema. “Pero no. El Frente Amplio desde el primer día presentó una serie de proyectos serios. Y cuando estamos a punto de llegar a una síntesis para que saliera por unanimidad del Parlamento un proyecto de reestructuración de deudas, del segmento de los más vulnerables, cuando podíamos proponer resolver el problema de la gente que está en el clearing, que no puede acceder a algunos servicios públicos en las mismas condiciones, a una garantía de alquiler, cuando estamos a punto de eso, Cabildo Abierto aparece con un nuevo proyecto”, afirmó.

Consultado sobre la iniciativa que Cabildo pretende llevar a plebiscito, Carrera apuntó: “Ese nuevo proyecto es inllevable, es invotable. Estamos por llegar a un proyecto y te tiran más lejos para no llegar a ninguna síntesis, y cortarse por esto. Con esto, Cabildo Abierto busca su razón de ser, mostrar que es diferente dentro de la coalición”.

“La preocupación es tal del Frente Amplio que el jueves en mi despacho se reunieron asesores del Frente Amplio con asesores del sector colorado Ciudadanos para tratar de hacer una síntesis de los proyectos y legislar para que haya una ley que trate este tema”, explicó Carrera, y ahondó: “Estamos analizando un trabajo que hizo un especialista en la materia, que fue la que tuvo estado parlamentario a partir de Cabildo; nosotros la mejoramos. Estamos discutiendo el tema del clearing y de los intereses”.

Finalmente, Carrera dijo que, a su juicio, “salir a buscar firmas no resuelve este problema ahora”. “Se va un plebiscito, y el plebiscito se vota en octubre del año que viene, y eso puede salir o no. Y mientras tanto, hay miles de uruguayos que siguen fuera del sistema y eso no lo podemos admitir”, apuntó.