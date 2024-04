Casás cuestionó al Tribunal de Conducta del FA por el tratamiento de su denuncia contra Olmos: "no fue satisfactorio" y "hubo celeridad", dijo

“Tengo mucha tranquilidad", apuntó la exdiputada.

El exdiputada frenteamplista Martina Casás afirmó que el tratamiento de su denuncia al diputado Gustavo Olmos por acoso sexual y laboral “no tuvo el resultado que esperaba” en la interna del Frente Amplio (FA). Además, cuestión la “celeridad” con la que el Tribunal de Conducta Política del FA trató el tema.

En marzo de este año se supo que el Tribunal de Conducta Política del FA "no encontró elementos" de acoso por parte del legislador titular, Olmos, hacia la denunciante, Casás. Ella lo denunció a él en diciembre del año pasado por acoso sexual y laboral en tres ámbitos: la Justicia, el Ministerio de Trabajo y el Tribunal de Conducta Política del FA.

Consultada este viernes en Desayunos Informales sobre cómo viene el tratamiento de su casa en a la interna frenteamplista, Casás respondió: “El Tribunal de Conducta Política es uno de los tres caminos que habíamos iniciado, con la denuncia a la interna del partido político, con el fin de obtener cierta protección como militante política para poder seguir militando en la fuerza política. No tuvo el resultado que esperaba, pero tenemos otras vías: el Ministerio de Trabajo y Fiscalía”.

“Tengo mucha tranquilidad en que tomé un camino que es difícil, que implica muchos pasos, como reconocerse en una situación de violencia, tener el valor de denunciarlo en distintos ámbitos. Tengo que tomarlo con tranquilidad porque los procesos judiciales pueden llevar mucho tiempo, yo no tengo apuro porque no es una cuestión de celeridad”, agregó.

A juicio de Casás, en el Tribunal de Conducta Política del FA “hubo celeridad” para el tratamiento de su casa, cuando en el mismo tribunal “ha habido casos que han estado años o meses”. “Yo no tenía apuro en que se resolviera. Se resuelve antes de que la Justicia tenga elementos. No fue satisfactorio para mí e hice un informe de descargos. Entiendo que no tienen las herramientas para hacer este tipo de investigación y que sí las tiene la Justicia”, dijo.

“Se presentaron mensajes de texto como si fueran probatorios de consentimiento y eran conversaciones normales. Yo no sentía que tenía que ser yo quien probara el contexto de dichas conversaciones. En caso de ser necesario, serán entregados ante la Justicia, no entiendo que exista la experticia para analizar ese tipo de pruebas en un ámbito político”, agregó.

Finalmente, Casás afirmó que todo lo sucedido “son eventos dolorosos, eventos que muchas veces uno reprime y que cuestan mucho poder ponerlos en palabras”: “Son situaciones de suma incomodidad, sumamente traumáticas, entonces uno tiene que poder tener herramientas para poder llegar a expresarlo verbalmente varias veces en distintos lugares: para denunciar hay que estar preparado. Durante meses estuve en silencio porque me incomodaba mucho poder expresarme, no estaba preparada para enfrentar esta situación públicamente”.