Casavalle: este viernes faltaron la mitad de los niños a la escuela de verano por miedo de las familias tras tiroteo en la zona

Esta madrugada también robaron e hicieron destrozos en el centro educativo.

Cuando Marcelo Macció llegó en la mañana de este viernes a la puerta de la Escuela Nº 320 que dirige se llevó una sorpresa: de los 60 niños que concurren habitualmente a la escuela de verano ubicada en el barrio Casavalle, solo había unos 30 en la entrada.

Enseguida las familias del barrio lo pusieron al tanto de la situación. Durante la madrugada se produjo un tiroteo importante en la zona y varias familias decidieron no mandar a sus hijos a las aulas para evitar quedar en medio de posibles nuevos episodios de violencia.

"Los tiroteos en la zona son una realidad frecuente desde el 2007 lamentablemente. Anoche hubo uno bastante importante que conmocionó al barrio. Hoy nos dijeron que tuvieron miedo y no los mandaron. Acá la asistencia es muy alta por lo general", introdujo Macció en diálogo con Telemundo.

Macció recordó su primer día al frente de la escuela ubicada en José Martirené y Camino Leandro Gómez en el año 2020. "El primer día de clase entro a una reunión de 6º año, me presento, les doy la bienvenida y la primera pregunta de un padre es 'director, ¿qué va a hacer usted si a la hora de la salida se arma un tiroteo en la puerta?'. Me quedó grabado a fuego y me hizo ver cómo la sociedad tiene a flor de piel la situación", relató.

En este sentido, el director explicó que la escuela tiene "la obligación de brindar contención a los niños y a sus familias". "Les brindamos un lugar seguro", dijo, y añadió que en los últimos tres años no ha habido episodios de violencia en los alrededores de la escuela.

Sin embargo, contó que esta misma madrugada les robaron muchos materiales e hicieron destrozos en el lugar, y que no es la primera vez que pasa.