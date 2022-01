Temporal destruyó casetas en playas de Maldonado y guardavidas no trabajaron este domingo y paran el lunes

"Lo más increíble es que todas las estructuras que habían cerca de las casetas se mantuvieron impecables, lo que deja en evidencia la fragilidad de las casetas", declaró el dirigente de la asociación de guardavidas.

La Asociación de Guardavidas de Maldonado (AGM) resolvió no trabajar este domingo en respuesta a la destrucción de las casetas generada por el temporal de este sábado en el departamento fernandino.

El coordinador del Servicio de Guardavidas, Marcelo Simoncelli, confirmó a Telemundo que este domingo por la tarde todas las casetas del departamento estaban vacías. El dirigente de AGM Nicolás Duprey agregó que lo ocurrido en esta jornada no es un paro: "Es nuestro día de descanso que se opta voluntariamente por trabajar, como no nos sentíamos con las garantías no lo hicimos".

La semana si comenzará con un paro este lunes. El sindicato se reunirá en asamblea a las 10 am y se definirá si hay una paralización parcial o total de las actividades.

"Para mañana (lunes) se espera un día de lluvia copiosa por suerte, porque la vocación nuestra es estar en la playa, pero está situación nos desbordó", lamentó.

"Se le viene informando a la intendencia desde el inicio de temporada que un gran número de casetas no están con las condiciones de responder a estos eventos. Lo más increíble es que todas las estructuras que habían cerca de las casetas se mantuvieron impecables, lo que deja más en evidencia la fragilidad de las casetas", declaró Duprey, y adjuntó un video de lo ocurrido en la playa Mansa de Punta del Este, donde se voló el techo de la caseta, pero un sombrillón y un kiosco de madera permanecieron intactos.

Los fuertes vientos ocurridos en la pasada jornada generaron daños en varias casetas. Según informó la intendencia, esto sucedió en la ubicada en la parada 27 y 31 de la playa Mansa de Punta del Este, en Bikini, en el Balneario Buenos Aires, entre otros.

“Todas sufrieron daños totales o parciales. Desde voladuras de techos hasta la destrucción total de una de ellas”, agregó la comuna en el comunicado.

Desde la gremial indicaron que dos guardavidas sufrieron politraumatismos y estarán cinco días con reposo en domicilio. "Fue un milagro. La torre se les desmoronó arriba no se cómo salieron de ahí abajo", relató, sobre lo ocurrido en el Balneario Buenos Aires.