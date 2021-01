Casi la mitad de los vendedores de las ferias de Punta Carretas y Parque Rodó vieron afectada su principal fuente de ingresos

Son población de riesgo y la pandemia los mantiene alejados del trabajo. Además, desde la asociación que los nuclea aseguran que hubo una caída en la cantidad de gente que visita estos mercados y también se redujo el volumen de compras.

Según la Asociación de feriantes de ferias especiales, la expansión de la enfermedad en el país segregó a quienes tienen más riesgo de contraerla, quitándoles su principal fuente de ingresos.

Si bien en el parón inicial de la pandemia, en marzo y abril del año pasado reclamaron una asistencia al gobierno, no volvieron a realizar ese planteo. La mayoría de quienes no pueden trabajar no tienen otra fuente de ingresos.

Los que siguen vendiendo aseguran que cayó cantidad de clientes y el gasto. En febrero analizarán cómo posicionarse para buscar soluciones.