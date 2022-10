Caso Astesiano: abogado del escribano dijo que es "apresurado" extender medidas y que "Fiscalía no va a lograr en 171 días lo que no hizo en un año"

"Hay un elemento especial para Astesiano, que es el escarnio público que ha sufrido", dijo por su parte el abogado del excustodio.

Durante la mañana de este viernes se llevó adelante en el Juzgado de la calle Juan Carlos Gómez una nueva audiencia por el caso del exjefe de la custodia presidencial, Alejandro Astesiano.

En esta instancia -que debió posponerse el jueves por fallos en la comunicación virtual vía Zoom desde la cárcel, por lo que tuvo que realizarse presencialmente este viernes-, la fiscal Gabriela Fossati solicitó extender el plazo de prisión preventiva para el exjefe de la custodia del presidente Luis Lacalle Pou.

El juez de la causa hizo lugar al pedido, por lo que la medida cautelar irá ahora hasta el 15 de marzo de 2023. Lo mismo se estableció para dos imputados más por este caso: el escribano Álvaro Fernández y el ciudadano ruso Alexey Slivaev.

Al respecto, Edison González, abogado de Fernández, dijo a Telemundo que entienden que no hay "proporcionalidad" con la prórroga de la prisión preventiva hasta el 15 de marzo.

El abogado señaló que se estimaba que 120 días serían suficientes. "No pasó una semana, no hubo elementos nuevos y se está pidiendo 150 días más. Es apresurado extender las medidas. La Fiscalía no va a lograr dentro de 171 días lo que no hizo en un año", afirmó.

Además, afirmó que el escribano en 2004 presentó una denuncia ante la Asamblea General de que "había grupos y gente muy vinculada a organismos" que estaban en la falsificación de documentación y pasaportes. "Es medio ilógico que él presente la denuncia y después se meta en el mismo baile", sostuvo.

González afirmó que si no estuviera Astesiano el trámite "sería más rápido". "Estoy seguro que si el nombre de Astesiano hubiera salido antes, la traductora rusa, la gestora y hasta el propio ruso no hubieran tenido unas medidas cautelares tan livianas. Cuando salió el tema de las conversaciones cambió todo", manifestó.

Por último, expresó que lo que hubo antes de la detención de Astesiano no fue un allanamiento. "Cuando no hay orden allanamiento si la persona de la casa permite la libre inspección se puede hacer. Por lo que se ve en las carpetas se hizo durante el fin de semana una inspección en el domicilio de la expareja de Astesiano, fue sin orden judicial porque la expareja lo permitió y ahí encontraron cierta documentación", concluyó.

"Escarnio público"

Por su parte, el abogado de Alejandro Astesiano, Marcos Prieto, reiteró, como lo hizo antes de la audiencia, que pretendía que su cliente esperara el juicio en prisión domiciliaria.

"La Fiscalía ya tiene lo de mi cliente para poder trabajar. Hay un elemento especial para Astesiano, que es el escarnio público que ha sufrido, ha tenido horas de televisión, un programa entero, en donde se somete al odio a su familia", manifestó.

Prieto aseguró que la fiscal no está influenciada por la notoriedad pública que tomó el caso y agregó que hace su trabajo de forma "muy profesional". "Mi cliente está influenciado y por eso lo considero un elemento de especial relevancia, el juez podría haber dado lugar de que vaya a estar con su familia", agregó.

El abogado sostuvo que decidieron no apelar "porque así lo quiso él" y además, según comentó, es una manera de aceptar cómo son las reglas del proceso en Uruguay.