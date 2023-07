Caso Marset: abogado aseguró que suspensión de audiencias "perjudica a todos" y explicó de qué trata el escrito al que accederán los indagados

"En el escrito no se menciona, para la tranquilidad de los demás investigados, ningún hecho que no surja de la carpeta de investigación", expresó.

El abogado de la exvicecanciller Carolina Ache, Jorge Díaz, aseguró este jueves en conferencia de prensa que la suspensión de las declaraciones en el caso del narcotraficante Sebastián Marset "perjudica a todos".

Según explicó el fiscal Antonio Machado -y comunicó a través de Fiscalía General de la Nación- se presentó un escrito con hechos al que los indagados van a acceder y pretende analizarlo antes de todas las declaraciones.

"En el escrito no se menciona, para la tranquilidad de los demás investigados, ningún hecho que no surja de la carpeta de investigación ni se menciona ninguna evidencia que ya no esté incorporada", señaló Díaz.

"Acá no hay sorpresa. Lo que hay es ordenado cronológicamente con una tecnología técnica y profesional los hechos, a los efectos de poder transmitirle al fiscal las preguntas que nosotros entendemos hay que hacer, ese es el contenido del escrito", agregó.

A su vez, el abogado, sostuvo que a raíz de algunas cosas que surgen de la carpeta de investigación, propusieron la colección de una o dos evidencias que entienden "puede ayudar" a entender algunas cosas que surgen de la carpeta y "que no están en principio del todo claras".

"No era nuestra intención que se suspendiera. Esta suspensión nos perjudica y entiendo que perjudica a todos, porque esta es una investigación que lleva ya prácticamente un año", subrayó.

La Fiscalía había informado este lunes los días en que citó a las autoridades públicas involucradas en el tema: el ministro del Interior, Luis Alberto Heber, el subsecretario Guillermo Maciel, el cancillo Francisco Bustillo y la exvicecanciller Carolina Ache.

En total eran 14 las personas citadas, 13 de ellas iban a ser como indagados y una en calidad de testigo. Maciel, Heber, Ache y Bustillo declararían como indagados.