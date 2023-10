Caso Penadés: Delgado dijo que son días "dolorosos" para todos y criticó al FA por decir que "el aparato del Estado estuvo para cubrir cosas"

"Me quiero poner en el lugar de las víctimas, de las que declararon e hicieron posible que esto saliera a la luz y las otras que quizás no se animaron", expresó.

El secretario de la Presidencia, Álvaro Delgado, habló este miércoles tras conocerse la imputación de Gustavo Penadés y dijo que "tanto ayer como hoy" son días "dolorosos".

"Son días dolorosos para todos, fundamentalmente para las víctimas. Es muy removedor todo esto para las víctimas de delitos aberrantes", manifestó el jerarca en rueda de prensa.

Delgado condenó los hechos "inexplicables y aberrantes" y remarcó "no le entra en la cabeza" esta situación. "La señal que ayer dio la Justicia es que en Uruguay cualquiera, hasta el más encumbrado de todos, es igual ante la Justicia. Es una señal muy potente", afirmó.

"El nivel de imputación sorprendió a todos. Me quiero poner en el lugar de las víctimas, de las que declararon e hicieron posible que esto saliera a la luz y las otras que quizás no se animaron", remarcó.

El jerarca sostuvo, además, que no "le puede aceptar" al Frente Amplio decir que "el aparato del Estado estuvo para cubrir cosas" o para hacer una investigación paralela. "Que puede haber un oficial corrupto, sí puede ser. Si lo hubo que lo procesen y que apliquen las penas necesarias. No es responsabilidad del Ministerio del Interior que haya algunos funcionarios que se aparten de la ley", apuntó.

Por último, Delgado indicó que estos temas "no se metan" en la campaña electoral. "Son hechos aislados que no involucran a partidos. Si en la campaña empezamos a hablar de temas personales nos vamos a parecer a otro tipo de país que no queremos en Uruguay", concluyó.